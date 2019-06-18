РПЛ может увеличить число матчей, сохранив в чемпионате 16 командSport24.ru вчера в 21:07

Именно поэтому в понедельник рассматривались варианты, способные поменять чемпионат, увеличив количество встреч в формате 16 команд. Логика в этом есть: сохраняется высокий инфраструктурный стандарт лиги в целом, возрастает число игр между топ-клубами, появляется дополнительная интрига.

с чего всё началось

17 июня состоялось заседание рабочей группы по поводу возможного расширения российской Премьер-Лиги с 16 до 18 клубов. Участники заседания пришли к мнению, что в чемпионате следует сохранить 16 команд, но при этом поменять структуру турнира так, чтобы проводилось больше матчей.

РПЛ может увеличить число матчей, сохранив в чемпионате 16 команд

Спорт день за днем

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