Футбол
РПЛ может увеличить число матчей, сохранив в чемпионате 16 командSport24.ru вчера в 21:07
17 июня состоялось заседание рабочей группы по поводу возможного расширения российской Премьер-Лиги с 16 до 18 клубов. Участники заседания пришли к мнению, что в чемпионате следует сохранить 16 команд, но при этом поменять структуру турнира так, чтобы проводилось больше матчей.
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с чего всё началось
Именно поэтому в понедельник рассматривались варианты, способные поменять чемпионат, увеличив количество встреч в формате 16 команд. Логика в этом есть: сохраняется высокий инфраструктурный стандарт лиги в целом, возрастает число игр между топ-клубами, появляется дополнительная интрига.Спорт-Экспрессвчера в 17:00
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