Футбол

РПЛ может отказаться от расширения лиги до 18 командPravda.Ru 03:59

Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривает возможность отказа от идеи расширения до 18 команд. Экспертная комиссия рассматривает три варианта изменения схемы проведения чемпионата России для 16-ти команд, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Расширения РПЛ не будет? Лига обсуждает новые форматы

В понедельник в премьер-лиге состоялось первое заседание рабочей группы по поводу возможного расширения РПЛ с 16 до 18 клубов Проект РПЛ-18. 15:1 в пользу реформы Тема стала актуальной после инициативы президента ЦСКА Евгения Гинера, которую он высказал на майском исполкоме РФС.
Спорт-Экспрессвчера в 17:00

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Известиявчера в 17:01

СМИ узнали три варианта реформирования футбольной премьер-лиги

РБКвчера в 22:54

Расширение РПЛ отменили? Тогда не уродуйте чемпионат России!

Спорт день за днемвчера в 19:19

РПЛ может увеличить число матчей, сохранив в чемпионате 16 команд

Sport24.ruвчера в 21:07

РПЛ, вероятно, передумает расширять лигу. Хотят увеличить число матчей, сохранив 16 команд

Sports.ruвчера в 17:07

Расширения РПЛ не будет? Лига обсуждает новые форматы

Спорт-Экспрессвчера в 17:00

Формула чемпионата России по футболу может измениться

Эхо Москвывчера в 11:28
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:21, Вашингтон
Происшествия

Директора Фонда кино избили в Москве

Обновлено вчера в 19:45
Экономика

В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране

Накануне Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".
Обновлено в 05:55
Политика

Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД

Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов

На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.
Обновлено вчера в 17:20
Интернет

Facebook анонсировал выпуск собственной криптовалюты Libra в 2020 году

Facebook объявил о создании дочерней компании Calibra, главной задачей которой станет предоставление финансовых услуг пользователям на основании собственной криптовалюты — Libra.
Обновлено в 05:39
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Пугачева выступила с обращением к Галкину

Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Политика

Зеленский сравнил себя с героем сериала «Слуга народа»

Украинский лидер Владимир Зеленский сравнил себя с персонажем своего сериала "Слуга народа" Василием Голобородько.
Обновлено в 06:11
Финансы

Российский рынок акций начал торги в незначительном минусе

Сегодняшние торги фондовый рынок России начал незначительными изменениями индексов на фоне негативной динамики мировых фондовых индикаторов и дешевеющей нефти.
Обновлено в 03:03
Общество

КС уточнил основания для отказа в проведении митингов

Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда

Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова забрал отца из больницы

Обновлено вчера в 08:08
Общество

Указатель «Город бесов» повесили перед въездом в Екатеринбург

На Кольцовской трассе, которая ведет из аэропорта в Екатеринбург, неизвестные повесили табличку «Город бесов».
Обновлено вчера в 02:41
Политика

Постпред России прокомментировал наращивание Ираном урана

Наращивание Ираном низкообогащенного урана является политическим сигналом участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:26
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил французский портал Mediapart.
Обновлено в 05:27
Экономика

Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в Кремле

Социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в этом году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:26
Авто

Марку Hummer возродят ради электрокаров

Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия

Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 участников массовой драки в селе Чемодановка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Сергей Маслов.
Обновлено в 04:16
Экономика

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Происшествия

Мошенники придумали новые способы автоподстав

Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Кино

Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019

Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.
Обновлено в 04:38
Происшествия

СМИ сообщили о гибели 13-летней девочки из России в Испании

В Испании, в городе Матаро под Барселоной, обнаружено тело 13-летней девочки из России. Об этом сообщает телеканал Telecinco.
Обновлено вчера в 10:55
ЖКХ

Героев России освободили от взносов за капремонт и платы за ЖКХ

Согласно документу, льготу получают Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и проживающие с ними родственники.
Обновлено в 03:46
Футбол

«Барселона» прокомментировала слухи о Неймаре и Гризманне

Официальный представитель "Барселоны" Хосеп Вивес прокомментировал слухи о нападающем "Пари Сен-Жермен" Неймаре и форварде "Атлетико" Антуане Гризманне.
Обновлено вчера в 19:57
Экономика

Сбербанк подключил сотового оператора к системе мгновенных переводов

Мгновенные переводы наличными по номеру телефона на карту Сбербанка стали доступны в сети салонов МТС, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прошёл Панамский канал

Обновлено в 05:11
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на все модели Lada, сообщили СМИ

Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи

Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено вчера в 02:36
Как работают Яндекс.Новости?
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