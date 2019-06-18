РПЛ может отказаться от расширения лиги до 18 командPravda.Ru 03:59

В понедельник в премьер-лиге состоялось первое заседание рабочей группы по поводу возможного расширения РПЛ с 16 до 18 клубов Проект РПЛ-18. 15:1 в пользу реформы Тема стала актуальной после инициативы президента ЦСКА Евгения Гинера, которую он высказал на майском исполкоме РФС.

с чего всё началось

Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривает возможность отказа от идеи расширения до 18 команд. Экспертная комиссия рассматривает три варианта изменения схемы проведения чемпионата России для 16-ти команд, сообщает "Спорт-Экспресс".

РПЛ может отказаться от расширения лиги до 18 команд

Спорт день за днем

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