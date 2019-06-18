Футбол

РПЛ может отказаться от расширения лиги до 18 командPravda.Ru 03:59

Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривает возможность отказа от идеи расширения до 18 команд. Экспертная комиссия рассматривает три варианта изменения схемы проведения чемпионата России для 16-ти команд, сообщает "Спорт-Экспресс".
Читать в источнике
с чего всё началось

Расширения РПЛ не будет? Лига обсуждает новые форматы

В понедельник в премьер-лиге состоялось первое заседание рабочей группы по поводу возможного расширения РПЛ с 16 до 18 клубов Проект РПЛ-18. 15:1 в пользу реформы Тема стала актуальной после инициативы президента ЦСКА Евгения Гинера, которую он высказал на майском исполкоме РФС.
Спорт-Экспрессвчера в 17:00

Подробнее о событии

РПЛ может увеличить число матчей, сохранив в чемпионате 16 команд

Sport24.ruвчера в 21:07

Формула чемпионата России по футболу может измениться

Эхо Москвывчера в 11:28

Расширение РПЛ отменили? Тогда не уродуйте чемпионат России!

Спорт день за днемвчера в 19:19

Отдать команду

Известиявчера в 17:01

РПЛ, вероятно, передумает расширять лигу. Хотят увеличить число матчей, сохранив 16 команд

Sports.ruвчера в 17:07

Расширения РПЛ не будет? Лига обсуждает новые форматы

Спорт-Экспрессвчера в 17:00

СМИ узнали три варианта реформирования футбольной премьер-лиги

РБКвчера в 22:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:51, Вашингтон
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержан активист движения «Весна»

Напомним, 8 июня активисты движения Весна в Санкт-Петербурге повесили на мосту баннер, на котором был написан вопрос, реальный Путин или сказочный .
Обновлено в 03:21
Экономика

Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию

Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.
Обновлено в 03:45
Футбол

Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант»

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено в 02:26
Футбол

Арестован экс-глава УЕФА Платини

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Бывший глава Свердловской ЖД покончил с собой

Обновлено вчера в 12:38
Общество

Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки

Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Общество

В России могут разрешить поступать в вузы онлайн

Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.
Обновлено в 02:14
Политика

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

«МанЮнайтед» намерен сохранить Погба за полмиллиона фунтов в неделю

Обновлено в 01:19
Кино

Скончался актер из фильма «Амели» Морис Бенишу

Французское издание Le Figaro сообщило о кончине известного актера Мориса Бенишу, который получил широкую известность после роли в фильме «Амели».
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»

Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР

Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

Купюры российского «Банка приколов» сбывают в Финляндии

Купюры евро из российского «Банка приколов» обнаружились в Финляндии.
Обновлено в 03:54
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

По данным на 11:30, курс евро упал на 19 копеек — до 71,97 руб. Курс доллара снизился на 1 копейку — до 64,32 руб. Ранее экономист Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.
Обновлено в 04:33
Кино

Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019

Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра

Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.
Обновлено вчера в 23:04
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Обновлено в 00:31
Политика

Бывший продюсер Зеленского предрек ему страшные годы

Основатель телеканала «1+1» и бывший продюсер шоу «95 квартал» Александр Роднянский считает, что Владимира Зеленского ждут трудные годы на президентском посту.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Возбуждено дело после травмы ребенка на батуте в Нижегородской области

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования шестилетней девочки на детском аттракционе в рабочем поселке Дальнее Константиново.
Обновлено в 04:47
Кино

Фильм дебютанта Акопова «Бык» получил главный приз «Кинотавра»

Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получила картина Бориса Акопова "Бык".
Обновлено 16 июня в 16:11
Армия и оружие

Модернизированный фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» сменит экипаж

Тихоокеанский флот завершил формирование экипажа фрегата "Маршал Шапошников", который стоит на ремонте во Владивостоке.
Обновлено в 01:00
Интернет

В Telegram появился бот, который покажет «слитые» пароли от Email

В Telegram появился бот под ником MailSearchBot, с помощью которого можно проверить, был ли email в одной из утекших баз данных.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Израилю стало не хватать денег на армию

При прошлом начальнике Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкоте между военными и минфином Израиля был достигнут компромисс, согласно которому срок службы для мужчин был сокращен на четыре месяца.
Обновлено в 04:21
Авто

«АвтоВАЗ» с 1 июля повысит цены на все модели автомобилей Lada

С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное