РПЛ

Матч ТВМатч ТВРПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter

Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на сообщение в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гола бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
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РПЛ извинилась за шутку о «Спартаке» после вылета клуба из Лиги Европы

РИА Новости01:55

РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter

Матч ТВвчера в 20:06

РПЛ извинилась за видео гола Халка в ворота «Спартака», выложенного после вылета красно-белых из ЛЕ

Sport24.ruвчера в 20:59

В Twitter РПЛ появилось видео гола «Зенита» в ворота «Спартака». Читатели возмущены

Спорт-Экспрессвчера в 19:27

РПЛ пришлось извиняться перед болельщиками «Спартака» за неуместный пост в Twitter

Экономика сегодня00:14

РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter

Sportbox.RUвчера в 20:06
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С кем сыграют ЦСКА и «Краснодар». Обсуждаем жеребьевку Лиги Европы

Две команды провалили отбор в Лигу Европы, "Краснодар" не сумел зайти в Лигу чемпионов через квалификацию.
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Экономика

В суде Кипра раскрыли схему выплат долгов компаний Минцев деньгами НПФ

Схема сделки раскрыта в материалах окружного суда Никосии, с которыми ознакомился РБК.
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В ВМС Украины сообщили о прибытии в аэропорт Киева родных заключенных

В Киевский аэропорт Жуляны начали приезжать родственники украинцев, которые были взяты под стражу в России, сообщила советник главкома ВМС Украины Виктория Христенко, передает корреспондент РБК.
РБК 02:34
Происшествия

В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Газета.Ru 00:39
Происшествия

Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне

Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Российская газета 02:23
Транспорт

Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.
Ведомости вчера в 17:34
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Певица Пелагея в мини-платье показала поклонникам стройную фигуру

Похудевшая Пелагея показала поклонникам свою стройную фигуру в мини-платье. Певица разметила снимок в Instagram.
OAnews вчера в 13:55
Общество

Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади

В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.
Интерфакс 02:16
Происшествия

В Кузбассе нашли заблудившихся в лесу пенсионера и его внука

ТАСС 02:43
Авто

Представили трёхколёсный электрокар с запасом хода в 1600 км

Компания Aptera из Америки обанкротилась в 2011 году, однако не так давно она возродилась с прежними создателями и презентовала новый вариант своего трёхколёсника электрокара.
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Кикабидзе признался, что мечтает разрушить российскую политику

Известный грузинский актер Вахтанг Кикабидзе признался, что любит российский народ, но терпеть не может российскую политику.
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Грузовик врезался в дом в Новосибирске

РБК 00:07
Футбол

Дочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет

РБК 01:09
Общество

Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября

C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Транспорт

Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения

В рекомендациях вводится термин «характерные участки дорог и улиц с высоким риском ДТП» (прямые горизонтальные участки трасс, перекрестки, участки с пешеходными переходами и пр.) и предлагаются меры по снижению аварийности.
РБК 03:35
Шоу-бизнес

Поклонская рассказала о серьёзных изменениях в личной жизни

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в её личной жизни случились коренные перемены.
News.ru вчера в 21:15
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ вчера в 17:24
Политика

«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной

В администрации СИЗО не подтвердили информацию, что в него из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе был этапирован режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет за терроризм, хотя в «Лефортово», по официальным данным, уже находится его бывший подельник Александр Кольченко, отбывающий 10-летнее наказание.
Коммерсантъ вчера в 16:13
Общество

РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы

«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Экономика

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Кино

Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Политика

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском вчера в 10:04
Армия и оружие

Три ополченца ДНР погибли из-за обстрела со стороны ВС Украины

Газета.Ru вчера в 13:43
Общество

Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России

Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Политика

Стало известно об интересе ОАЭ к российскому беспилотнику «Орион-Э»

В марте 2017 года на спутниковые снимки ресурса Terraserver.com попал российский беспилотный летательный аппарат «Орион», ранее его изображение не публиковалось.
Взгляд.ру 03:08
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В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря

В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
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Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
Финансы

Российский рынок акций начал торги в небольшом плюсе

Рынок акций РФ начал торги в зеленой зоне на фоне внешнего оптимизма, подогретого ослаблением опасений эскалации торгового конфликта США с Китаем.
Интерфакс 03:23
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Экс-игрок «Спартака» оценил шансы красно-белых в матче с «Зенитом»

Экс-игрок "Спартака" Мартин Йиранек поделился ожиданиями от матча красно-белых с "Зенитом", который состоится первого сентября в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги, передает портал "Известия".
Газета.Ru 01:05
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