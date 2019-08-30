РПЛ
Матч ТВРПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter
Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на сообщение в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гола бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
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В Twitter РПЛ появилось видео гола «Зенита» в ворота «Спартака». Читатели возмущены
Спорт-Экспрессвчера в 19:27
РПЛ пришлось извиняться перед болельщиками «Спартака» за неуместный пост в Twitter
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
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