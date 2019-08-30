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Матч ТВМатч ТВРПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter

Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на сообщение в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гола бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
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РПЛ не вовремя выложила видео гола Халка за «Зенит», пришлось извиняться перед «Спартаком»

Спорт день за днем05:35

РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter

Sportbox.RUвчера в 20:06

РПЛ извинилась за шутку о «Спартаке» после вылета клуба из Лиги Европы

РИА Новости01:55

РПЛ извинилась за видео гола Халка в ворота «Спартака», выложенного после вылета красно-белых из ЛЕ

Sport24.ruвчера в 20:59

В Twitter РПЛ появилось видео гола «Зенита» в ворота «Спартака». Читатели возмущены

Спорт-Экспрессвчера в 19:27

РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter

Матч ТВвчера в 20:06

РПЛ извинилась за ролик с голом Халка в ворота «Спартака» после вылета клуба из ЛЕ

Sports.ru05:04
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:41, Вашингтон
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Грузинский актер и певец подчеркнул, что не ездит в РФ, потому что у него есть гордость Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что не выступает в России, потому что у него есть гордость, пишет грузинская газета Kviris Palitra.
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Автомобиль въехал в толпу в Москве

36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В помощь предпринимателям Иркутской области выделят 800 млн рублей

В российском правительстве хотят выделить 800 млн рублей для Иркутской области, которые пойдут на поддержку предпринимателей, пострадавших от паводка.
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Скончался актер Александр Числов

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В ульяновском Димитровграде проверяют жалобы 12 детей на приемную мать, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
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Умер французский актер из фильма «Игрушка» Мишель Омон

В ночь с 28 на 29 августа скончался французский актер театра и кино Мишель Омон.
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ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
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Пострадавший при пожаре на заводе «Красное Сормово» умер в больнице

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