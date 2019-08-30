Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на сообщение в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гола бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.

РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter

Спорт день за днем

Общество РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы «РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.

Футбол Семак: «Благодаря Тилю игра „Спартака“ становится разнообразнее» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком», а также прокомментировал вылет красно-белых от «Браги» в раунде плей-офф Лиги Европы.

Общество В Роскачестве рассказали, чем опасны картошка фри и чипсы В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе - акриламид, отмечают эксперты Роскачества.

Кино Съемки нового фильма Ричарда Линклейтера растянутся на 20 лет На протяжении 12 лет Линклейтер следил, как растет герой Эллара Колтрейна и меняется мир вокруг него.

Авто ГАЗ создал полноприводного конкурента BMW и Mercedes-Benz Только представьте, в 1987 году в линейке ГАЗ появляется новейшая разработка — машина в кузове «Волги», снабженная современным двигателем V8 с кучей разнообразных люксовых опций.

Армия и оружие Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.

Общество Ростову с 1 сентября спрогнозировали ухудшение ситуации с пробками Аналитики «Яндекса» спрогнозировали как изменится дорожная ситуация с началом нового учебного года в крупнейших городах России.

Политика Украина и Россия не начинали обмен заключенными В администрации украинского президента Владимира Зеленского отрицают, что Киев и Москва наметили на сегодня обмен освобожденными заключенными.

Политика Кикабидзе объяснил, почему не выступает в России Грузинский актер и певец подчеркнул, что не ездит в РФ, потому что у него есть гордость Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что не выступает в России, потому что у него есть гордость, пишет грузинская газета Kviris Palitra.

Происшествия Автомобиль въехал в толпу в Москве 36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика В помощь предпринимателям Иркутской области выделят 800 млн рублей В российском правительстве хотят выделить 800 млн рублей для Иркутской области, которые пойдут на поддержку предпринимателей, пострадавших от паводка.

Происшествия СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД По данным следствия, в результате несанкционированного проникновения в базы информационных служебных ресурсов ОАО «РЖД» неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников.

Музыка «Евровидение» в 2020 году пройдет в Роттердаме Организаторы песенного конкурса "Евровидение" утвердили место проведения события в 2020 году. "Евровидение-2020" состоится в Роттердаме.

Кино Скончался актер Александр Числов Российский актер Александр Числов скончался в возрасте 54 лет, сообщает ТАСС. Причина смерти артиста не уточняется.

Космос Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.

Общество В Ульяновской области проверяют жалобы 12 детей на приемную мать В ульяновском Димитровграде проверяют жалобы 12 детей на приемную мать, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

Кино Умер французский актер из фильма «Игрушка» Мишель Омон В ночь с 28 на 29 августа скончался французский актер театра и кино Мишель Омон.

Кино Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Paramount Pictures показала новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.