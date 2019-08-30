РПЛ
Матч ТВРПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter
Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на сообщение в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гола бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Twitter РПЛ появилось видео гола «Зенита» в ворота «Спартака». Читатели возмущены
Спорт-Экспрессвчера в 19:27
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 05:07, Вашингтон
Происшествия
Китайского таксиста казнили за изнасилование и убийство девушки
В Китае казнили водителя агрегатора такси Didi Chuxing, которому был вынесен смертный приговор за изнасилование и убийство девушки.
News.ru 04:32
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Интернет
YouTube Premium будет бесплатным
Как пишет Financial Times, в компании сочли, что для самоокупаемости сервиса YouTube Premium будет достаточно доходов от рекламы, демонстрируемой внутри видеороликов.
Коммерсантъ вчера в 12:19
Политика
Россия и Украина вновь отложили обмен заключенными
Обмен между Москвой и Киевом удерживаемыми лицами в пятницу, 30 августа, не состоится, сообщила пресс-секретарь Совета Безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.
Известия 04:47
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Армия и оружие
Россия начала серийное производство военного беспилотника «Орион»
Россия запустила серийное производство разведывательного беспилотника "Орион", рассказал РИА Новости гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков.
РИА Новости 04:01
Футбол
Ломбертс: «Зениту» досталась самая сбалансированная группа в ЛЧ
Обладатель Кубка УЕФА (ныне Лига Европы) и Суперкубка УЕФА в составе петербургского "Зенита" Николас Ломбертс считает, что "сине-бело-голубым" досталась наиболее сбалансированная группа в футбольной Лиге чемпионов по итогам прошедшей в четверг жеребьевки.
РИА Новости 03:44
Космос
Страшное пророчество Нострадамуса: конец света наступит 30 августа
Вечерний Волгоград вчера в 04:31
Футбол
У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бомбардир.ру вчера в 16:46
Космос
Весь мир ищет название для нового марсохода NASA
В условиях конкурса указано, что не допускаются повторы из названий прошлых миссий NASA, а также названия торговых марок.
TelecomDaily 03:36
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости вчера в 07:13
Политика
Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском вчера в 18:44
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Происшествия
СК России опубликовал видео о сценариях протестов в Москве
Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео под названием «Время принимать решение», в котором рассказывается о сценариях несанкционированных акций протеста в Москве.
RT на русском 04:24
Кино
Скарлетт Йоханссон заметно поправилась
Скарлетт Йоханссон на пресс-конференции кинофестиваля На пресс-конференции фестиваля Скарлетт надела короткий полосатый топ и брюки с ремнём, что стало настоящей ошибкой, как как над врезавшимся в живот поясом был заметен "жирок".
Bimru.ru 02:00
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.
Интерфакс 04:34
Технологии
Серию пассажирских электрических речных судов разработали в России
Однопалубный монокорпусный речной теплоход типа «Фонтанка» получил имя «Ситивольт», он сейчас находится на стадии проекта.
Известия вчера в 22:45
Армия и оружие
«Туполев» передал ВКС бомбардировщик Ту-22М3 после капремонта
«ПАО «Туполев», входящее в состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает о передаче в эксплуатацию дальней авиации ВКС России очередного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 после капитального ремонта», — заявили в пресс-службе.
RT на русском 03:50
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Экономика
Троценко купит у ВЭБа долг завода «Аммоний» за $900 млн
ВЭБ договорился о продаже за $900 млн прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору - КАО "Азот", которое входит в "СДС Азот" Троценко, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.
Интерфакс 03:48
Спорт
Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
В 1994 году Петшак установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде, а в 2012 году стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде.
РБК 04:32
Футбол
Кононов заявил об отсутствии претензий к игрокам «Спартака»
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги ответного матча своих подопечных с португальской "Брагой" в плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
РЕН ТВ вчера в 17:38
Музыка
На разработку гимна Перми потратят почти миллион рублей
На заседании оргкомитета по разработке гимна Перми обсуждался вопрос проведения конкурса на написание текста и музыки для песни.
Рифей-Пермь 01:16
Политика
На Украине начались обыски в здании Общественной телерадиокомпании
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины и Службы безопасности проводят обыски в помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сообщила в пятницу пресс-служба Госбюро.
РИА Новости 03:49
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
Полиция Москвы призвала организаторов акции, которая намечается 30 августа на Хохловской площади, отказаться от ее проведения, поскольку она не согласована, а гражданам посоветовали воздержаться от участия в ней.
Интерфакс 02:16
Общество
В Госдуме оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Государственной думы оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа
Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:53
Футбол
Тренер «Олимпиакоса»: «Хотим попасть в плей-офф ЛЧ»
Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru 00:44