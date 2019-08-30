РПЛ

Матч ТВМатч ТВРПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter

Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на сообщение в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гола бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
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РПЛ извинилась за видео гола Халка в ворота «Спартака»

Евро-футбол.ру04:56

РПЛ извинилась за видео гола Халка в ворота «Спартака»

Бомбардир.ру04:12

РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter

Матч ТВвчера в 20:06

РПЛ извинилась за видео гола Халка в ворота «Спартака», выложенного после вылета красно-белых из ЛЕ

Sport24.ruвчера в 20:59

В Twitter РПЛ появилось видео гола «Зенита» в ворота «Спартака». Читатели возмущены

Спорт-Экспрессвчера в 19:27

РПЛ извинилась за шутку о «Спартаке» после вылета клуба из Лиги Европы

РИА Новости01:55

РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter

Sportbox.RUвчера в 20:06
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 05:07, Вашингтон
Происшествия

Китайского таксиста казнили за изнасилование и убийство девушки

В Китае казнили водителя агрегатора такси Didi Chuxing, которому был вынесен смертный приговор за изнасилование и убийство девушки.
News.ru 04:32
Кино

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
Интернет

YouTube Premium будет бесплатным

Как пишет Financial Times, в компании сочли, что для самоокупаемости сервиса YouTube Premium будет достаточно доходов от рекламы, демонстрируемой внутри видеороликов.
Коммерсантъ вчера в 12:19
Армия и оружие

«Антонов» требует изменить название российского «Руслана»

BFM.ru 04:11
Политика

Россия и Украина вновь отложили обмен заключенными

Обмен между Москвой и Киевом удерживаемыми лицами в пятницу, 30 августа, не состоится, сообщила пресс-секретарь Совета Безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.
Известия 04:47
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Армия и оружие

Россия начала серийное производство военного беспилотника «Орион»

Россия запустила серийное производство разведывательного беспилотника "Орион", рассказал РИА Новости гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков.
РИА Новости 04:01
Политика

Трамп отменил визит в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны

BFM.ru 03:57
Футбол

Ломбертс: «Зениту» досталась самая сбалансированная группа в ЛЧ

Обладатель Кубка УЕФА (ныне Лига Европы) и Суперкубка УЕФА в составе петербургского "Зенита" Николас Ломбертс считает, что "сине-бело-голубым" досталась наиболее сбалансированная группа в футбольной Лиге чемпионов по итогам прошедшей в четверг жеребьевки.
РИА Новости 03:44
Космос

Страшное пророчество Нострадамуса: конец света наступит 30 августа

Вечерний Волгоград вчера в 04:31
Футбол

У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь

Бомбардир.ру вчера в 16:46
Космос

Весь мир ищет название для нового марсохода NASA

В условиях конкурса указано, что не допускаются повторы из названий прошлых миссий NASA, а также названия торговых марок.
TelecomDaily 03:36
Политика

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости вчера в 07:13
Политика

Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском вчера в 18:44
Происшествия

В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Происшествия

СК России опубликовал видео о сценариях протестов в Москве

Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео под названием «Время принимать решение», в котором рассказывается о сценариях несанкционированных акций протеста в Москве.
RT на русском 04:24
Кино

Скарлетт Йоханссон заметно поправилась

Скарлетт Йоханссон на пресс-конференции кинофестиваля На пресс-конференции фестиваля Скарлетт надела короткий полосатый топ и брюки с ремнём, что стало настоящей ошибкой, как как над врезавшимся в живот поясом был заметен "жирок".
Bimru.ru 02:00
Происшествия

Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому

По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.
Интерфакс 04:34
Технологии

Серию пассажирских электрических речных судов разработали в России

Однопалубный монокорпусный речной теплоход типа «Фонтанка» получил имя «Ситивольт», он сейчас находится на стадии проекта.
Известия вчера в 22:45
Армия и оружие

«Туполев» передал ВКС бомбардировщик Ту-22М3 после капремонта

«ПАО «Туполев», входящее в состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает о передаче в эксплуатацию дальней авиации ВКС России очередного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 после капитального ремонта», — заявили в пресс-службе.
RT на русском 03:50
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Экономика

Троценко купит у ВЭБа долг завода «Аммоний» за $900 млн

ВЭБ договорился о продаже за $900 млн прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору - КАО "Азот", которое входит в "СДС Азот" Троценко, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.
Интерфакс 03:48
Спорт

Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

В 1994 году Петшак установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде, а в 2012 году стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде.
РБК 04:32
Футбол

Кононов заявил об отсутствии претензий к игрокам «Спартака»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги ответного матча своих подопечных с португальской "Брагой" в плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
РЕН ТВ вчера в 17:38
Музыка

На разработку гимна Перми потратят почти миллион рублей

На заседании оргкомитета по разработке гимна Перми обсуждался вопрос проведения конкурса на написание текста и музыки для песни.
Рифей-Пермь 01:16
Политика

На Украине начались обыски в здании Общественной телерадиокомпании

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины и Службы безопасности проводят обыски в помещении Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сообщила в пятницу пресс-служба Госбюро.
РИА Новости 03:49
Общество

Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади

Полиция Москвы призвала организаторов акции, которая намечается 30 августа на Хохловской площади, отказаться от ее проведения, поскольку она не согласована, а гражданам посоветовали воздержаться от участия в ней.
Интерфакс 02:16
Общество

В Госдуме оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе

Депутаты Государственной думы оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа

Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:53
Футбол

Тренер «Олимпиакоса»: «Хотим попасть в плей-офф ЛЧ»

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru 00:44
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