РПЛ
Матч ТВРПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter
Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на сообщение в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гола бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
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РПЛ пришлось извиняться перед болельщиками «Спартака» за неуместный пост в Twitter
Экономика сегодня00:14
В Twitter РПЛ появилось видео гола «Зенита» в ворота «Спартака». Читатели возмущены
Спорт-Экспрессвчера в 19:27
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:09, Вашингтон
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Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
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РИА Новости вчера в 20:35
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Испанский клуб согласовал с 25-летним албанцем условия личного контракта. Теперь нужно договориться с неаполитанцами.
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Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В среднем, как пояснили «Известиям» в Пенсионном фонде, речь идет об увеличении пенсий примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц.
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
RT на русском вчера в 18:29
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Биржи выросли после того, как Китай заявил о готовности к переговорам
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РБК 01:58
Общество
Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
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Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
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Верховная рада назначила премьер-министром Украины Алексея Гончарука — его кандидатуру поддержали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Россиянам рассказали о новой опасности картошки фри и чипсов
В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе акриламид.
Lenta.ru 01:49
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В украинской общине Крыма призвали Зеленского не рассказывать басни
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала украинского президента Владимира Зеленского заниматься реальными делами, а не рассказывать басни.
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На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи
РИА Новости вчера в 22:41
Гаджеты
Apple приглашает на мероприятие 10 сентября: ждём новые iPhone
Apple разослала сегодня приглашения для СМИ на своё ежегодное мероприятие, которое состоится во вторник, 10 сентября, в 10:00 утра по местному времени в Театре Стива Джобса в кампусе Apple Park в Купертино (штат Калифорния).
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Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни артиста
Вдова легендарного артиста, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон поделилась воспоминаниями о жизненном и творческом пути своего почившего мужа.
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Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
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Роскачество посоветовало не считать цену вина показателем его качества
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Скарлетт Йоханссон заметно поправилась
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Жители Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса признали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) частью Украины.
Московский Комсомолец 28 августа в 06:27
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 Pro: первый смартфон с 64-Мп камерой
Модель Redmi Note 8 Pro стала первым коммерческим аппаратом, в состав камеры которого входит 64-мегапиксельный датчик.
3DNews вчера в 04:13
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Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Шоу-бизнес
Дочь Варум и Агутина стала официанткой
Многие надеялись увидеть на сцене и единственную дочь певицы Лизу, которая уже на протяжении многих лет живет в Америке.
Собеседник вчера в 08:19
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Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24