Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на сообщение в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гола бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.

РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

Транспорт Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.

Политика Глава СНБО Украины оценил возможность обмена заключёнными с Россией Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключёнными с Россией.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Футбол Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА По итогам недели Россия осталась на шестом месте, но Португалия, идущая седьмой, сократила отставание на 0,4 балла.

Шоу-бизнес Рулит Серябкина. Наргиз назвала причины разрыва с Фадеевым Узбекская и российская певица Наргиз объяснила, почему прекратила сотрудничество с продюсерским лейблом Максима Фадеева.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.

Футбол «Валенсия» согласовала контракт с Хюсаем Испанский клуб согласовал с 25-летним албанцем условия личного контракта. Теперь нужно договориться с неаполитанцами.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 сентября В среднем, как пояснили «Известиям» в Пенсионном фонде, речь идет об увеличении пенсий примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.

Финансы Биржи выросли после того, как Китай заявил о готовности к переговорам Китай готов спокойно разрешить торговый конфликт с Соединенными Штатами, КНР выступает против дальнейшего обострения напряженности, заявил в четверг Гао Фэн.

Общество Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".

Политика Гончарук назначен премьер-министром Украины Верховная рада назначила премьер-министром Украины Алексея Гончарука — его кандидатуру поддержали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Здоровье Россиянам рассказали о новой опасности картошки фри и чипсов В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе акриламид.

Политика В украинской общине Крыма призвали Зеленского не рассказывать басни Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала украинского президента Владимира Зеленского заниматься реальными делами, а не рассказывать басни.

Гаджеты Apple приглашает на мероприятие 10 сентября: ждём новые iPhone Apple разослала сегодня приглашения для СМИ на своё ежегодное мероприятие, которое состоится во вторник, 10 сентября, в 10:00 утра по местному времени в Театре Стива Джобса в кампусе Apple Park в Купертино (штат Калифорния).

Шоу-бизнес Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни артиста Вдова легендарного артиста, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон поделилась воспоминаниями о жизненном и творческом пути своего почившего мужа.

Общество Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.

Экономика Роскачество посоветовало не считать цену вина показателем его качества В Роскачестве призвали россиян не оценивать вино по его стоимости, так как цена продукта не всегда говорит о его качестве.

Кино Скарлетт Йоханссон заметно поправилась Скарлетт Йоханссон на пресс-конференции кинофестиваля На пресс-конференции фестиваля Скарлетт надела короткий полосатый топ и брюки с ремнём, что стало настоящей ошибкой, как как над врезавшимся в живот поясом был заметен "жирок".

Политика Жители Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса признали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) частью Украины.

Гаджеты Xiaomi Redmi Note 8 Pro: первый смартфон с 64-Мп камерой Модель Redmi Note 8 Pro стала первым коммерческим аппаратом, в состав камеры которого входит 64-мегапиксельный датчик.

Экономика Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.