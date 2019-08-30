РПЛ
Sportbox.RUРПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter
Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на сообщение в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гола бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
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РПЛ не вовремя выложила видео гола Халка за «Зенит», пришлось извиняться перед «Спартаком»
Спорт день за днем05:35
В Twitter РПЛ появилось видео гола «Зенита» в ворота «Спартака». Читатели возмущены
Спорт-Экспрессвчера в 19:27
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 09:45, Вашингтон
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В групповом этапе Лиги Европы выступят 48 команд, которые в результате жеребьевки будут распределены на 12 групп.
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Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер вошел в заявку команды для участия в РПЛ под 32-м номером.
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Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы
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Газета.Ru 07:06
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«Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
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В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
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Бородина вступилась за обвиненного в измене мужа Дарьи Пынзарь
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Телепрограмма 06:49
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Два человека погибли при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека.
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В суде Кипра раскрыли схему выплат долгов компаний Минцев деньгами НПФ
Схема сделки раскрыта в материалах окружного суда Никосии, с которыми ознакомился РБК.
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Кино
Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым
Российская газета 09:30
Политика
МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства
Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.
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Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения
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«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
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Политика
Лукашенко собрал 20 тонн арбузов на своём участке
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Весь мир ищет название для нового марсохода NASA
В условиях конкурса указано, что не допускаются повторы из названий прошлых миссий NASA, а также названия торговых марок.
TelecomDaily 03:36
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Иркутские учёные открыли новый минерал
Камень голубого цвета можно будет использовать в ювелирном искусстве Научные сотрудники ИРНИТУ (Иркутский национальный исследовательский технический университет) Екатерина Канева и Татьяна Радомская открыли новый минерал фторкарлтонит.
Байкал-Daily 28 августа в 03:10
Политика
СМИ: российские спецслужбы могут быть причастны к убийству чеченца в Германии
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СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД
По данным следствия, в результате несанкционированного проникновения в базы информационных служебных ресурсов ОАО «РЖД» неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников.
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Экономика
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В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
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Бывший форвард «Химок» Грин перешел в «Енисей»
Бывший форвард баскетбольного клуба «Химки» Гарлон Грин вернулся в Россию. 28-летний американец подписал контракт с «Енисеем».
Sport24.ru 04:03
Музыка
Обматеривший «Новую волну» Киркоров не попал в фонограмму на концерте
В Сети появилось видео накладки на песенном конкурсе «Новая волна», в ходе которой Филипп Киркоров не смог попасть в фонограмму.
Культуромания 09:05
Общество
Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму
Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.
Российская газета 04:43