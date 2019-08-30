РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RUРПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter

Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на сообщение в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гола бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
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РПЛ не вовремя выложила видео гола Халка за «Зенит», пришлось извиняться перед «Спартаком»

Спорт день за днем05:35

РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter

Sportbox.RUвчера в 20:06

РПЛ извинилась за шутку о «Спартаке» после вылета клуба из Лиги Европы

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Матч ТВвчера в 20:06

РПЛ извинилась за ролик с голом Халка в ворота «Спартака» после вылета клуба из ЛЕ

Sports.ru05:04
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Паспорта у Вышинского изъяли при задержании и должны были вернуть после освобождения, однако пока этого не произошло.
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Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.
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Весь мир ищет название для нового марсохода NASA

В условиях конкурса указано, что не допускаются повторы из названий прошлых миссий NASA, а также названия торговых марок.
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Иркутские учёные открыли новый минерал

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СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД

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В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
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Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.
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