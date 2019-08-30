Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на сообщение в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гола бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.

РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter

Спорт день за днем

Политика Россия и Украина начали обмен пленными В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы В групповом этапе Лиги Европы выступят 48 команд, которые в результате жеребьевки будут распределены на 12 групп.

Политика Зеленский предлагает Раде сократить число депутатов Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона, которым предлагается уменьшить количество депутатов с 450 до 300 человек.

Футбол «Зенит» дозаявил Краневиттера в РПЛ Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер вошел в заявку команды для участия в РПЛ под 32-м номером.

Политика Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы Россия направит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Гаджеты Google рассказал о длившейся два года хакерской атаке на iPhone В сообщении говорится, что ранее в этом году Google обнаружил небольшое количество взломанных сайтов.

Политика Путин назвал семью с тремя детьми правильной Президент России Владимир Путин заявил, что три ребенка в семье - это норма. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Вышинскому после освобождения не вернули паспорта Паспорта у Вышинского изъяли при задержании и должны были вернуть после освобождения, однако пока этого не произошло.

Экономика «Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.

Армия и оружие В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.

Шоу-бизнес Бородина вступилась за обвиненного в измене мужа Дарьи Пынзарь Бородина подметила, что среди пользователей Сети нашлись те, кто заподозрил мужа Дарьи в неверности.

Происшествия Два человека погибли при экстренной посадке Ан-2 в Якутии В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека.

Политика МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.

Политика «К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».

Политика Лукашенко собрал 20 тонн арбузов на своём участке Глава Белоруссии Александр Лукашенко по традиции собрал урожай арбузов на своём приусадебном участке.

Космос Весь мир ищет название для нового марсохода NASA В условиях конкурса указано, что не допускаются повторы из названий прошлых миссий NASA, а также названия торговых марок.

Наука Иркутские учёные открыли новый минерал Камень голубого цвета можно будет использовать в ювелирном искусстве Научные сотрудники ИРНИТУ (Иркутский национальный исследовательский технический университет) Екатерина Канева и Татьяна Радомская открыли новый минерал фторкарлтонит.

Политика СМИ: российские спецслужбы могут быть причастны к убийству чеченца в Германии Мужчина, которого подозревают в убийстве в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения, выяснили в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Происшествия СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД По данным следствия, в результате несанкционированного проникновения в базы информационных служебных ресурсов ОАО «РЖД» неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников.

Экономика Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.

Баскетбол Бывший форвард «Химок» Грин перешел в «Енисей» Бывший форвард баскетбольного клуба «Химки» Гарлон Грин вернулся в Россию. 28-летний американец подписал контракт с «Енисеем».

Музыка Обматеривший «Новую волну» Киркоров не попал в фонограмму на концерте В Сети появилось видео накладки на песенном конкурсе «Новая волна», в ходе которой Филипп Киркоров не смог попасть в фонограмму.