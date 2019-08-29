Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия извинился перед болельщиками за поражение в матче с португальской "Брагой". В четверг "Спартак" проиграл в Москве "Браге" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 1:2 и не смог выйти в групповую стадию турнира.

Джикия извинился перед болельщиками «Спартака» за поражение от «Браги»

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