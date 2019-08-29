Футбол
РИА НовостиДжикия извинился перед болельщиками «Спартака» за поражение от «Браги»
|15′
Жоау Пальинья
|23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
|32′
Рикарду Орта
|39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
|42′
Рикарду Орта
|45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
|46′
|46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
|62′
Самуэль Жиго
|68′
|75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
|75′
Зелимхан Бакаев
|89′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
54
Умяров
20
Шюррле
7
Гулиев
17
Бакаев
49
Ананидзе
1
Магальяэш
47
Эшгайю
36
Виана
4
Лукас Кунья
60
Пальинья
5
Секейра
70
Галено
15
Орта
27
Франсержио
21
Орта
2 ×
20
Диаш
Брага
Расстановка 5‑4‑1
Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия извинился перед болельщиками за поражение в матче с португальской "Брагой". В четверг "Спартак" проиграл в Москве "Браге" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 1:2 и не смог выйти в групповую стадию турнира.
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Георгий Джикия: «Игра с „Зенитом“ даст шанс реабилитироваться перед болельщиками»
Спорт-Экспрессвчера в 16:42
Джикия: «Матч с „Зенитом“ — хорошая возможность забыть о поражении „Спартака“ в Лиге Европы»
Sport24.ruвчера в 16:19
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:15, Вашингтон
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