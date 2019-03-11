Футбол

РПЛ изучает обеспечение безопасности на матче «Динамо» — «Спартак»Sports.ru 06:32

Динамо — Спартак
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арена Химки»
Самба Соу
15′
16′
Георгий Джикия
Федор Черных
Мигел Филипе Кардозу
46′
52′
Георгий Мелкадзе
Луис Адриано
56′
Аяз Гулиев
Алексей Козлов
Григорий Морозов
65′
69′
Айртон Дантас
Константин Рауш
Евгений Марков
70′
76′
Георгий Джикия
80′
Луис Адриано
83′
Зе Луиш
Роман Евгеньев
84′
84′
Софьян Ханни
Александр Ташаев
90′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
В РПЛ высказались по поводу проблем у болельщиков при проходе на «Арену Химки» на матч 19-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» (0:1) в 19-муре чемпионата России из-за тщательного досмотра.
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РПЛ изучает обстоятельства обеспечения безопасности на матче «Динамо» — «Спартак»

Sport24.ru05:59

РПЛ изучает обеспечение безопасности на матче «Динамо» — «Спартак»

Sports.ru06:32

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