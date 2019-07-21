Футбол
РПЛ дала оценку стычкам фанатов «Спартака» и бойцов ОМОНа в РостовеРБК 04:41
Матч в Ростове между местной одноименной командой и московским «Спартаком» в рамках второго тура РПЛ завершился со счетом 2:2. После игры, по свидетельствам очевидцев и кадров в сети, произошли столкновения между болельщиками «красно-белых» и ОМОНом.
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В соцсетях появилось видео столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом на «Ростов-Арене»
Donnews.ruвчера в 18:13
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