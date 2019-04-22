Футбол

РПЛ: Все деньги от штрафа Гулиева были переданы в благотворительный фондСоветский спорт 09:21

Ахмат — Краснодар
24 апреля
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Оборудование, которое осталось после чемпионата мира, передаем в помощь Тамбову Александр Мейтин Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ - В 24 туре количество зрителей увеличилось, в том числе благодаря теплой погоде.
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РПЛ: Все деньги от штрафа Гулиева были переданы в благотворительный фонд

Советский спорт09:21

Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: «Количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде»

Спорт-Экспресс07:26
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