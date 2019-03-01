Футбол

Матч между «Динамо» и «Спартаком» перенесли на «Арену Химки»Известия 10:45

Матч «Динамо»–«Спартак» 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который перенесли с арены «Динамо» из-за неподходящего газона, состоится на «Арене Химки». Об этом в пятницу, 1 марта, сообщается на сайте РПЛ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стало известно, где «Химки» сыграют с «Сибирью» после переноса дерби на «Арену Химки»

Sport24.ru09:25

РПЛ: Матч «Динамо» – «Спартак» пройдет на «Арене Химки»

Советский спорт09:19

Гендиректор «Химок»: «Динамо» не предоставило нам никакого стадиона взамен

Чемпионат09:24

Пресс-атташе «Динамо»: «До домашней игры с „Локомотивом“ инспекторы РПЛ еще раз проверят газон»

Матч ТВ10:48

Матч «Динамо» – «Спартак» пройдет в Химках

Sports.ru09:00

«Химки» проведут матч Олимп - ФНЛ с «Сибирью» на стадионе «Новые Химки»

ТАСС09:17

«Динамо» обратилось к болельщикам в связи с переносом матча со «Спартаком» на «Арену Химки»

Спорт-Экспресс11:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:55, Ашберн
Общество

Умер болевший лейкозом мальчик, чью мечту исполнил Путин

Обновлено в 10:09
Спорт

Лыжник Устюгов заявил, что Клебо в эстафете обыграл его как ребенка

Обновлено в 11:16
Происшествия

Пьяный Александр Емельяненко попал в ДТП

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко был задержан правоохранительными органами, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 12:40
Политика

Климкин назвал Черное море «Бермудским треугольником» для России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Черное море никогда не будет принадлежать России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:58
Политика

«Нафтогаз» заявил о победе по иску против России из-за активов в Крыму

НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.
Обновлено в 06:45
Экономика

Росстат обнародовал зарплаты чиновников

Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных органах государственной власти составила 126,6 тысячи рублей по итогам 2018 года, сообщил Росстат.
Обновлено в 12:12
Общество

Представитель Полины Юмашевой подтвердил ее развод с Олегом Дерипаской

После развода Полина взяла девичью фамилию Юмашева, добавил ее представитель. Других подробностей собеседник «Ведомостей» не сообщил.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Пакистан передал Индии задержанного пилота

Обновлено в 11:04
Происшествия

В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки

Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.
Обновлено в 06:10
Политика

Россия и США договорились о снижении стоимости виз

В МИД России снижение стоимости визы назвали «примером взаимовыгодного сотрудничества», который будет способствовать «расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов» между гражданами.
Обновлено в 10:04
Хоккей

Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Металлургом»

Обновлено в 11:30
Политика

США заявили, что не против гуманитарной помощи Венесуэле от России

Соединённые Штаты не против, чтобы Россия оказывала гуманитарную помощь Венесуэле, — но не через действующие власти во главе с президентом Николасом Мадуро.
Обновлено в 12:32
Происшествия

В Екатеринбурге на ребенка упала глыба льда

Обновлено в 12:22
Экономика

КС запретил наказывать за недоплату налога из-за ошибки в кадастре

Ошибочные действия или бездействие государственных и муниципальных органов, в результате которых в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) оказалась внесена заниженная кадастровая стоимость земельных участков, не могут служить основанием для взыскании пени с компаний —плательщиков земельного налога, добросовестно внесших его в соответствии с информацией из ЕГРН.
Обновлено в 12:20
Происшествия

ФСБ задержала высокопоставленного работника ракетного завода в Миассе

В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области РБК подтвердили факт задержания одного из высокопоставленных сотрудников.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Петросян отказался платить за квартиру Степаненко

27 декабря 2018 года адвокат Петросяна рассказал, что юморист продолжает платить за общую с бывшей женой квартиру, но попасть туда не может, так как Степаненко его не впускает.
Обновлено в 06:58
Кино

Кинотеатры бойкотируют российский мультфильм

Премьера «Королевского корги» была назначена на 7 марта, однако 1 марта Минкульт выдал картине прокатное удостоверение, в котором перенёс дату показа на конец марта или начало апреля.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО

Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Reuters: курдские отряды начали штурм позиций ИГ в Эль-Багузе

Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), состоящая преимущественно из курдов, начала в пятницу штурм одного из последних оплотов террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в населенном пункте Эль-Багуз (провинция Дейр-эз-Зор).
Обновлено в 12:19
Происшествия

Информация о падении вертолета в Подмосковье не подтвердилась

Ранее РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что подмосковные спасатели проверяют информацию о якобы падении в Одинцовском районе вертолета.
Обновлено в 11:08
Футбол

«Анжи» обыграл «Оренбург» в первом матче весенней части сезона

Футболисты «Анжи» в гостях обыграли «Оренбург» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги Первый матч весенней части чемпионата России по футболу прошел 1 марта в Оренбурге.
Обновлено в 10:55
Общество

Экс-жена депутата Госдумы предложила ограничить вход в рестораны «нищебродам»

Актриса и бывшая жена депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье заявила, что «нищебродам не место в дорогих ресторанах».
Обновлено в 12:06
Экономика

Идею госрегулирования ставок эквайринга никто не поддержал

Законопроект о госрегулировании ставок на обслуживание банковских карт не поддержали ни банки, ни торговые предприятия.
Обновлено в 11:43
Общество

Третьяковке поручили принять «исчерпывающий комплекс» охранных мер

Обновлено в 08:51
Политика

Лукашенко вспомнил о злости на Медведева из-за Абхазии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему не стал следовать примеру Москвы и признавать независимость Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 11:48
Общество

Косаток и белух не выпустили из приморской «китовой тюрьмы»

Обновлено в 00:57
Политика

Китай закрыл генконсульство в Турции

Китай временно закрыл генконсульство в городе Измир на западе Турции, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Происшествия

СКР назвал две причины гибели группы Дятлова

К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Эсминец ВМС США «Дональд Кук» проплыл между двумя фрегатами РФ

В Эгейском море рядом с двумя кораблями Черноморского флота (ЧФ) России проплыл ракетный эсминец USS США Donald Cook («Дональд Кук»).
Обновлено в 05:21
Спорт

ФФККР сделала заявление по расходам на подготовку Медведевой в Канаде

Еще осенью прошлого года президент федерации Александр Горшков в ответ на вопросы представителей средств массовой информации сообщил, что ни Минспорт России, ни федерация не оплачивает услуги нового тренера Медведевой канадца Брайана Орсера, но обеспечивает подготовку Жени в тех же аспектах и в том же объеме, как и других членов основного состава сборной команды страны.
Обновлено в 10:00
ещё по теме
Главное