«Уфа» с минимальным счетом переиграла «Ростов», «Урал» одержал волевую победу над «Енисеем» (3:2), «Рубин» и «Арсенал» не смогли забить голов, а «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом». В понедельник пройдет заключительная игра тура. «Оренбург» дома примет «Ахмат».

РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом», «Оренбург» встретится с «Ахматом»

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