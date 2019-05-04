Футбол

«Зенит» стал пятикратным чемпионом РоссииРИА Новости 13:57

Арсенал (Тула) — Локомотив
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
7′
Эдер
Зелимхан Бакаев
24′
33′
Дмитрий Тарасов
Ведран Чорлука
45′+2′
Джефферсон Фарфан
Хвича Кварацхелия
Георгий Костадинов
48′
Лука Джорджевич
59′
67′
Дмитрий Баринов
75′
Эдер
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Максим Володько
75′
Игорь Горбатенко
Александр Денисов
90′+3′
Зелимхан Бакаев
Гурам Аджоев
90′+4′
Петербургский клуб выиграл чемпионат России в пятый раз, ранее он добивался подобного успеха в 2007-м и 2010 году, в сезонах 2011/2012 и 2014/2015. Также "Зенит" становился чемпионом СССР в 1984 году.
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