Футбол

РПЛ. «Зенит» победил «Оренбург», ЦСКА примет «Локомотив»Бомбардир.ру 26 июля в 05:10

ЦСКА — Локомотив
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
  
78
Дивеев
  
5
Васин
  
23
Магнуссон
  
2
Фернандес
  
8
Влашич
  
98
Обляков
  
7
Ахметов
  
25
Бистрович
  
17
Сигурдссон
  
9
Чалов
  
1
Гилерме
  
2
Живоглядов
  
27
Серкейра
  
14
Чорлука
  
31
Рыбус
  
20
Игнатьев
  
6
Баринов
  
59
Миранчук
  
7
Крыховяк
  
17
Жемалетдинов
  
19
Эдер
  
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
2 фото
В воскресенье проходят три матча 3-го тура российской Премьер-лиги.
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