Футбол
РПЛ. «Зенит» победил «Оренбург», ЦСКА примет «Локомотив»Бомбардир.ру 26 июля в 05:10
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
78
Дивеев
5
Васин
23
Магнуссон
2
Фернандес
8
Влашич
98
Обляков
7
Ахметов
25
Бистрович
17
Сигурдссон
9
Чалов
1
Гилерме
2
Живоглядов
27
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
20
Игнатьев
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
17
Жемалетдинов
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
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