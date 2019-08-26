В понедельник, 26 августа, состоится заключительный матч 7-го тура российской Премьер-лиги. В 18:00 по московскому времени «Урал» на своем поле примет «Сочи».

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Происшествия По делу Абызова арестовали счета и имущество на 27 миллиардов рублей Сегодня рассматриваются апелляционные жалобы адвокатов на арест счетов и имущества, принадлежащих Абызову, его родственникам и фирмам, которые с ним связаны.

Здоровье В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Песков: компетентные органы проверят заявление архангельского врача Компетентные органы проверят все факты по заявлению хирурга больницы в Архангельской области, утверждающего, что врачей не предупреждали о радиации после взрыва на военном полигоне и не защитили от нее, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8 Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег.

Политика В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов Ранее в штабе оппозиционного кандидата Квициния заявили, что он с небольшим перевесом опередил Аршба и вышел во второй тур вместе с действующим президентом.

Футбол ФИФА планирует заменить боковых арбитров на роботов Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривает вариант замены лайнсменов на роботов.

Экономика ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале В I квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан, по оценке ЦБ, составил 1,3% в годовом исчислении, во II квартале — 2,6%.

Происшествия В Boeing назвали срок возобновления эксплуатации 737 MAX Американский авиапроизводитель Boeing ожидает возобновления эксплутации самолетов 737 MAX в IV квартале 2019 года, сообщил журналистам вице-президент по маркетингу компании Boeing Рэнди Тинсет.

Происшествия Взрыв прогремел в жилом доме в Находке Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.

Политика Президент Анголы передал послание Путину через глав МИД Послание президенту РФ Владимиру Путину от главы Анголы Жоау Лоуренсу передал министру иностранных дел Сергею Лаврову его ангольский коллега Мануэл Домингуш Аугушту.

Происшествия В Литве задержали двоих российских пограничников В Литве пограничники задержали двоих вооруженных сотрудников погранслужбы ФСБ России, сообщил телеканал LNK.

Политика Племянница Скрипаля объяснила введение новых санкций США против России Вашингтон использует историю с отравлением в Солсбери в первую очередь для экономического давления на Россию, заявила племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория.

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Фигурное катание Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе По мнению фигуристки, первоначальный вариант не будет понятен аудитории Елизавета Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе.

Общество Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург после православных протестов Художник Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург для восстановления своей работы «Супрематический крест».

Происшествия Раскрыта причина смертельного ДТП с режиссером Игорем Хомским Авария с участием режиссера Игоря Хомского произошла из-за того, что кинематографист вдвое превысил скорость и не справился с управлением.

Происшествия Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.

Кино Дизайнер God of War показал, как может выглядеть Лунный Рыцарь в шоу Marvel Стоит отметить, что Грассети, сейчас занимающий должность арт-директора студии Sony в Санта-Монике (Калифорния, США) известен геймерам как дизайнер персонажей популярной игры God of War.

Армия и оружие Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Политика Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.

Происшествия В ДТП на Кольцевой дороге Петербурга пострадали четыре человека В результате столкновения двух машин на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в районе Кронштадта в понедельник утром пострадали четыре человека.

Технологии «Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ» Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ «Триколор» перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и «Национальной Медиа Группы» (НМГ).

Экономика Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения» Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.