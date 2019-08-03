Футбол

Урал — Ростов 1:0 (1-й тайм)Бомбардир.ру 04:36

Урал — Ростов
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Панюков
14′
В субботу пройдут четыре матча 4-го тура российской Премьер-лиги. «Урал» примет «Ростов», «Локомотив» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», «Спартак» встретится с «Динамо», а завершат день «Зенит» и «Краснодар».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Прогноз дня: «Ростов» и «Зенит» победят, «Спартак» сыграет вничью

МК-Спорт06:57

«Спартак» – «Динамо» и «Зенит» – «Краснодар»: фрибеты до 10 000 рублей от БК «Лига Ставок» новым игрокам

Спорт-Экспресс03:00

Прогнозы на 4-й тур РПЛ: «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Краснодар»

Чемпионат05:30

Зенит — Краснодар, Спартак — Динамо, и другие матчи 4-го тура РПЛ

Bethub.org03:53

РПЛ. «Спартак» сыграет с «Динамо», «Зенит» встретится с «Краснодаром»

Бомбардир.ру04:36

Чемпионат России. «Урал» принимает «Ростов», «Спартак» против «Динамо», «Зенит» сыграет с «Краснодаром»

Sports.ru01:20

Четырьмя субботними матчами стартует четвертый тур чемпионата России по футболу

ТАССвчера в 18:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Происшествия

В Москве задержана Любовь Соболь

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.
Обновлено в 06:55
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

В Чукотском автономном округе на 100 тысяч человек приходится 526,9 больных туберкулезом, в Республике Тыва и Приморском крае — 512,6 и 280,8 зараженных.
Обновлено в 03:33
Политика

Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве

Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси

Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 05:33
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Единоборства

В России стартовали Армейские международные игры

Армейские международные игры в 2019 году станут пятым подобным соревнованием, которое состоится на территории 10 стран.
Обновлено в 06:50
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Авто

Купе Mercedes-Benz AMG GT подорожало на 1 миллион рублей

Обновлено в 02:08
Футбол

Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Общество

Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве

Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
Обновлено в 07:05
Авто

Названа доля сегмента SUV в крупных городах России

В целом доля кроссоверов и внедорожников на рынке России за первое полугодие 2019 года составила 43%, а в трех российских городах она превысила 50%.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Украинские войска оборудуют новые позиции в Донбассе

Обновлено в 03:34
Политика

Депутатов заставили снять обувь из-за визита Зеленского

Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.
Обновлено в 04:15
Здоровье

Продолжительность жизни в Алтайском крае решили продлить до 76 лет

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что к 2024 году продолжительность жизни должна вырасти до 76 лет, сообщает пресс-служба крайадминистрации.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Девушка попала в психушку после свидания с «мужчиной мечты»

Обновлено в 00:26
Политика

Кондолиза Райс не видит шанса на вступление Украины в НАТО

В настоящее время вступление Украины в НАТО не представляется возможным, считает бывший госсекретарь США Кондолиза Райс.
Обновлено вчера в 03:57
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах

Согласно документу, в странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.
Обновлено в 06:52
Общество

Путин продлил «дачную амнистию» до марта 2021 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий дачную амнистию до 1 марта 2021 года и расширяющий ее действие.
Обновлено вчера в 14:38
Футбол

Орлов рассказал, почему Заболотный отказался переходить в «Сочи»

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий «Зенита» Антон Заболотный отказался переходить в «Сочи», так как в руководстве дебютанта РПЛ работают люди, с которыми футболист знаком по «Тосно».
Обновлено в 06:16
Армия и оружие

Россия напомнила Турции о выполнении договоренностей по Идлибу

«В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск–Алеппо», — пояснил он.
Обновлено вчера в 15:46
Общество

Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты

Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы

Основной версией крупного пожара, произошедшего в бывшем производственном здании в центре Москвы, является поджог.
Обновлено в 05:56
Происшествия

В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека

Обновлено в 04:45
Общество

Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Наука

Главную основную причину развития рака назвали ученые

Главную причину развития раковых заболеваний озвучили ученые и исследователи, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 05:46
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено вчера в 05:18
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное