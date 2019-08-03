Футбол
Урал — Ростов 1:0 (1-й тайм)Бомбардир.ру 04:36
Андрей Панюков
|14′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
8
Емельянов
27
Меркулов
17
Димитров
57
Фидлер
10
Бикфалви
6
Аугустыняк
58
Эль-Кабир
20
Панюков
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
11
Ионов
17
Норманн
7
Еременко
8
Попов
19
Байрамян
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
В субботу пройдут четыре матча 4-го тура российской Премьер-лиги. «Урал» примет «Ростов», «Локомотив» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», «Спартак» встретится с «Динамо», а завершат день «Зенит» и «Краснодар».
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