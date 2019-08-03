Футбол
РПЛ. «Спартак» сыграет с «Динамо», «Зенит» встретится с «Краснодаром»Бомбардир.ру 04:36
В субботу пройдут четыре матча 4-го тура российской Премьер-лиги. «Урал» примет «Ростов», «Локомотив» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», «Спартак» встретится с «Динамо», а завершат день «Зенит» и «Краснодар».
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