Футбол
РПЛ. «Спартак» примет«Динамо», «Зенит» встретится с «Краснодаром»Бомбардир.ру 04:36
В субботу проходят четыре матча 4-го тура российской Премьер-лиги. «Урал» дома сыграл вничью с «Ростовом», «Локомотив» на выезде встретится с «Крыльями Советов», «Спартак» примет «Динамо», а завершат день «Зенит» и «Краснодар».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Урал - Ростов 3 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Комсомольская правдавчера в 17:00
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Общество
В Москве вновь проходит акция за честные выборы
Обновлено в 08:30
Хоккей
Московское «Динамо» проиграло «Торпедо» в контрольном матче
Хоккеисты московского "Динамо" уступили нижегородскому "Торпедо" в контрольном матче.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Обновлено в 09:28
Единоборства
Назван наиболее вероятный соперник Федора Емельяненко в Bellator
Имя наиболее вероятного соперника российского бойца смешанного стиля (ММА) на турнире промоушна Bellator, назвал 3 августа один из представителей организации.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые будет представлен на МАКС-2019
На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, будет представлен российский истребитель пятого поколения Су-57.
Обновлено в 04:44
Наука
Главную основную причину развития рака назвали ученые
Главную причину развития раковых заболеваний озвучили ученые и исследователи, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
На базе ВВС Сирии в Хомсе прогремел взрыв
Техническая ошибка во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком хранения стала причиной взрыва на авиабазе Шайрат на востоке провинции Хомс в Сирии, среди военнослужащих есть погибшие, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Обновлено в 09:23
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
В Германии призвали к переговорам с РФ о контроле над вооружениями
Депутат отметил, что США и Россия должны начать переговоры о продлении договора СНВ-III, но в то же время признал, что нынешняя ситуация неблагоприятна для этого.
Обновлено в 06:15
Общество
В Парке Горького начался фестиваль «Шашлык Live»
Сегодня и завтра в Парке Горького проходит фестиваль «Шашлык Live».
Обновлено в 04:02
Футбол
Российский футболист забил ударом в падении через себя
Нападающий «Урала» Андрей Панюков забил гол ударом через себя в падении в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».
Обновлено в 09:14
Происшествия
Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника
На выходе из спецприемника задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса.
Обновлено в 10:07
Политика
Введение второго пакета санкций США вызвало вопросы в посольстве РФ
Введение США второго пакета антироссийских санкций по «делу Скрипалей» вызывает много вопросов, так как британская сторона до сих пор не представила результаты официального расследования и улики, указывающие на причастность Москвы к инциденту.
Обновлено в 09:02
Политика
ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину
Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.
Обновлено 01 августа в 22:51
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина извинилась за сорвавшийся спектакль в Ейске
Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снимала Азовское море и занималась виндсерфингом в Ейске, где вчера должен был состояться спектакль "Мастер и Маргарита".
Обновлено в 06:57
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России
Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.
Обновлено в 07:23
Гаджеты
ZTE представит собственный 5G-модем для смартфонов во второй половине 2019 года
Если смартфон Huawei имеет собственный 5G-модем Balong 5000, то аппарат ZTE оснащён решением от Qualcomm (Snapdragon X50).
Обновлено в 04:24
Игры
В Control не будет «Новой игры +» из-за малого размера команды, а фоторежим добавят после запуска
В разговоре с журналистами IGN директор по связям с общественностью в Remedy Томас Пуха (Thomas Puha) коснулся этих тем, заявив, что режим «Новая игра +» для Control не обсуждается, учитывая ограниченные ресурсы команды.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Протестующие в Гонконге выстроили баррикады и перекрыли улицы
Участники очередных протестов, которые не стихают в Гонконге уже третий месяц, в субботу выстроили на улицах баррикады и перекрыли дорожное движение, говорится в сообщении местной полиции.
Обновлено в 09:21
Политика
Зеленский встретится с Трампом в сентябре
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека
Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.
Обновлено в 07:59
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Космос
В Гватемале сфотографировали момент удара молнии в вершину вулкана
В Гватемале фотограф Серхио Монтафар запечатлел момент удара молнии в вершину вулкана Агуа высотой 3761 метр.
Обновлено в 06:05
Здоровье
Названы продукты, повышающие артериальное давление
Кофеин содержится в кофе, энергетических напитках и чае. Одна порция напитка увеличивает артериальное давление на 8,1 мм ртутного столба.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Дарья Повереннова рассказала о воспитании дочери от Жигалкина
Актриса Дарья Повереннова в Instagram опубликовала снимок, на котором она в обществе своей 26-летней дочери Полины.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Футбол
ЦСКА отправился в Казань на матч с «Рубином»
Официальный сайт ЦСКА сообщает, что московская команда в составе 20 игроков отправилась на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".
Обновлено в 09:15