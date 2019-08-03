Футбол

РПЛ. «Спартак» примет«Динамо», «Зенит» встретится с «Краснодаром»Бомбардир.ру 04:36

Спартак — Динамо
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
В субботу проходят четыре матча 4-го тура российской Премьер-лиги. «Урал» дома сыграл вничью с «Ростовом», «Локомотив» на выезде встретится с «Крыльями Советов», «Спартак» примет «Динамо», а завершат день «Зенит» и «Краснодар».
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