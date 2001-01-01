Футбол
РПЛ. «Спартак» играет с «Арсеналом», «Крылья Советов» уступили «Уралу»Бомбардир.ру 09:10
В четверг проходят три матча 25-го тура чемпионата России. «Енисей» дома обыграл «Оренбург», «Крылья Советов» встретятся с «Уралом», а «Спартак» на выезде сыграет против тульского «Арсенала».
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Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Арсенала», «Урал» обыграл «Крылья Советов»
Sports.ruвчера в 02:11
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