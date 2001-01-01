Футбол

РПЛ. «Спартак» играет с «Арсеналом», «Крылья Советов» уступили «Уралу»Бомбардир.ру 09:10

В четверг проходят три матча 25-го тура чемпионата России. «Енисей» дома обыграл «Оренбург», «Крылья Советов» встретятся с «Уралом», а «Спартак» на выезде сыграет против тульского «Арсенала».
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РПЛ. «Спартак» играет с «Арсеналом», «Крылья Советов» уступили «Уралу»

Бомбардир.ру09:10

Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Арсенала», «Урал» обыграл «Крылья Советов»

Sports.ruвчера в 02:11
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Хоккей

Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 11:56
Политика

Зеленский хочет уволить пять министров

Речь идёт о министре инфраструктуры Владимире Омеляне, министре регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадии Зубко, министре экономического развития и торговли Степане Кубиве, министре энергетики и угольной промышленности Игоре Насалике.
Обновлено в 14:27
Гаджеты

Телефон-банан Nokia 8110 4G получил поддержку WhatsApp

В прошлом году бренд Nokia возродил легендарный телефон-банан, который также предлагается и на российском рынке.
Обновлено в 14:25
Политика

В МИД Венгрии назвали неприемлемым украинский закон о языке

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 12:21
Политика

Жители ДНР и ЛНР не получат российские пенсии без переезда в Россию

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, получившие российское гражданство, смогут получать страховые пенсии по старости только в случае переезда в Россию на постоянное жительство.
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Происшествия

В Вологде умер 7-летний Степа Кукин, избитый в приёмной семье

Сегодня около часа дня мальчика не стало. Напомним, трагедия произошла в областном центре 10 августа прошлого года.
Обновлено в 10:12
Здоровье

Онколог: Рак легких долгое время протекает бессимптомно

Данный вид онкологии не дает о себе знать долгое время, протекая бессимптомно, поэтому зачастую его диагностируют уже на поздних стадиях.
Обновлено в 12:22
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Хоккей

НХЛ извинилась перед Макфи, признав ошибку судей в седьмой игре с «Сан-Хосе»

Сообщается, что лига принесла извинения за пятиминутное удаление нападающего «рыцарей» Коди Икина в седьмом матче серии с «Сан-Хосе Шаркс».
Обновлено в 13:15
Происшествия

В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка

В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено в 13:56
Политика

Макаревич объяснил ненависть политиков к Зеленскому

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины вызывает "ненависть" профессиональных политиков, заявил музыкант Андрей Макаревич.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

44-летняя Екатерина Архарова перестала скрывать беременность

На церемонии закрытия Московского кинофестиваля положение актрисы стало очевидным. Она больше не скрывает беременность.
Обновлено в 13:40
Общество

Гороскоп на 25 апреля: Скорпионам стоит быть проще, а Львов посетит вдохновение

Возможно, что полоса неудач у Стрельцов закончится.
Обновлено вчера в 12:10
Финансы

Госдолг Украины в марте вырос до 78 миллиардов долларов

Государственный долг Украины в марте 2019 года вырос на 0,54 миллиарда долларов и составляет 78,78 миллиарда долларов, сообщает в четверг пресс-служба министерства финансов.
Обновлено в 14:42
Футбол

Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»

Обновлено в 11:40
Политика

Первый саммит Путина и Ким Чен Ына завершился во Владивостоке

Первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ын завершился во Владивостоке.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Греческие пилоты без разрешения пригнали Boeing в Кишинев ради шутки

Пилоты греческой авиакомпании ради развлечения пригнали авиалайнер в Кишенев.
Обновлено в 14:52
Здоровье

Областные больницы обновляют квартетом маммографов

Как сообщили 47news в пресс-службе губернатора и правительства региона, в 2019 году на средства из областного бюджета закуплены три рентгеномаммографических аппарата.
Обновлено в 13:13
Политика

Кадыров отреагировал на санкции США против главы правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США, введенные против главы правительства республики Муслима Хучиева.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Авто

Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально

На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Дочь Началовой исполнила мамину песню

Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Спорт

Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Культура

Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола

Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Анна Снаткина впервые показала лицо дочери

6-летняя Вероника растёт настоящей красавицей. Анна Снаткина впервые представила свою дочь Веронику светскому обществу.
Обновлено вчера в 11:30
Футбол

Защитник «Милана» пропустит остаток сезона

Защитник «Милана» Давиде Калабрия больше не поможет своей команде в текущем сезоне.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Министр обороны ЦАР попросила содействия в борьбе с терроризмом

Глава Минобороны Центральноафриканской Республики Мари-Ноэль Кояра попросила другие страны помочь ЦАР в борьбе с терроризмом.
Обновлено в 09:21
Кино

Михаил Горбачев попал в больницу

Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сорежиссера фильма о первом президенте СССР Андре Сингера.
Обновлено в 14:31
Энергетика

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту

«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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