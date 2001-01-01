Футбол

РПЛ. «Оренбург» в перенесенном матче обыграл «Крылья Советов»Бомбардир.ру 11:55

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата России "Оренбург" дома одержал победу над "Крыльями Советов" со счетом 3:1. В составе хозяев поля забивали Алексей Сутормин, Силвие Бегич и Михаил Сиваков. За самарцев отличился Рамиль Шейдаев.
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Привет, ФНЛ: «Крылья Советов» разочаровали болельщиков своей игрой

63.ru12:35

«Оренбург» обыграл «Крылья Советов»

Спорт-Экспресс11:53

Два пенальти за 4 минуты и красавец-гол Бегича: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» 1:3

КП - Самара11:53

«Крылья Советов» уступили «Оренбургу» в перенесенном матче 16-го тура

Волжская коммуна12:11

«Оренбург» в перенесенном матче уверенно обыграл «Крылья Советов»

Матч ТВ11:58

«Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛ

Чемпионат11:53

Перенесенный матч «Оренбург»-«Крылья Советов» состоится 3 апреля

SamRU.ruвчера в 01:41
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По словам генерала, США еще во времена СССР имели планы по использованию ядерного оружия для остановки Красной армии на территории Польши, имеются подобные планы и сегодня - на случай внезапной российской агрессии.
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