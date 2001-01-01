Футбол
РПЛ. «Оренбург» в перенесенном матче обыграл «Крылья Советов»Бомбардир.ру 11:55
В перенесенном матче 16-го тура чемпионата России "Оренбург" дома одержал победу над "Крыльями Советов" со счетом 3:1. В составе хозяев поля забивали Алексей Сутормин, Силвие Бегич и Михаил Сиваков. За самарцев отличился Рамиль Шейдаев.
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