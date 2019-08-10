Участник Лиги чемпионов «Краснодар» в пятом туре РПЛ встретился с «Рубином». Южане победили благодаря голу в первом тайме. Весь второй тайм хозяева провели в меньшинстве.

РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве удержал победу над «Рубином»

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