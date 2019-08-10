Футбол

РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве удержал победу над «Рубином»Бомбардир.ру вчера в 13:58

Краснодар — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Реми Кабелла
13′
Иван Игнатьев
17′
Юнес Намли
18′
24′
Зураб Давиташвили
Юнес Намли
45′+2′
50′
Вячеслав Подберезкин
Никита Макаров
66′
Филип Уремович
Иван Игнатьев
Маркус Берг
67′
76′
Хвича Кварацхелия
Роман Акбашев
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
78′
Магомед Сулейманов
80′
83′
Евгений Башкиров
Евгений Марков
Реми Кабелла
Кристиан Рамирес
89′
90′+1′
Игорь Коновалов
Участник Лиги чемпионов «Краснодар» в пятом туре РПЛ встретился с «Рубином». Южане победили благодаря голу в первом тайме. Весь второй тайм хозяева провели в меньшинстве.
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