Футбол
РПЛ. «Краснодар» сыграет с «Тамбовом», «Зенит» примет «Ахмат»Бомбардир.ру 05:40
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
10
Ригони
27
Оздоев
22
Дзюба
21
Ерохин
5
Барриос
7
Азмун
33
Гудиев
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
4
Анхель
77
Бериша
19
Иванов
23
Швец
88
Глушаков
11
Силва
59
Харин
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
В субботу проходят три матча шестого тура российской Премьер-лиги. «Урал» проиграл «Крыльям Советов» (1:3), «Тамбов» и «Краснодар» встретятся в Саранске, а «Зенит» примет «Ахмат».
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