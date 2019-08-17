Футбол

РПЛ. «Краснодар» сыграет с «Тамбовом», «Зенит» примет «Ахмат»Бомбардир.ру 05:40

Зенит — Ахмат
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
99
Лунев
  
19
Смольников
  
6
Иванович
  
44
Ракицкий
  
3
Сантос
  
10
Ригони
  
27
Оздоев
  
22
Дзюба
  
21
Ерохин
  
5
Барриос
  
7
Азмун
  
33
Гудиев
  
40
Уциев
  
15
Семенов
  
20
Нижич
  
4
Анхель
  
77
Бериша
  
19
Иванов
  
23
Швец
  
88
Глушаков
  
11
Силва
  
59
Харин
  
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
2 фото
В субботу проходят три матча шестого тура российской Премьер-лиги. «Урал» проиграл «Крыльям Советов» (1:3), «Тамбов» и «Краснодар» встретятся в Саранске, а «Зенит» примет «Ахмат».
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