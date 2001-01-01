Футбол
РПЛ. «Краснодар» примет «Крылья Советов», «Спартак» сыграет с ЦСКАБомбардир.ру 09:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
|5′
Артем Тимофеев
|30′
Мирал Самарджич
Александр Мартынович
|54′
|58′
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
Сергей Петров
|62′
|64′
Владимир Полуяхтов
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
11
Скопинцев
8
Газинский
77
Каборе
33
Перейра
7
Вандерсон
85
Игнатьев
16
Классон
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
90
Бурлак
5
Самарджич
39
Денисов
10
Ананидзе
28
Антон
40
Тимофеев
19
Самедов
8
Корниленко
70
Зиньковский
Крылья Советов
Расстановка 4‑3‑3
В субботу, 6 апреля, проходят три матча 22-го тура чемпионата России. «Анжи» сыграл вничью с «Динамо» (1:1), «Краснодар» примет «Крылья Советов», а «Спартак» сыграет с ЦСКА.
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