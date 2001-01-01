Футбол

РПЛ. «Краснодар» примет «Крылья Советов», «Спартак» сыграет с ЦСКАБомбардир.ру 09:00

Краснодар — Крылья Советов
0 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
5′
Артем Тимофеев
30′
Мирал Самарджич
Александр Мартынович
54′
58′
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
Сергей Петров
62′
64′
Владимир Полуяхтов
В субботу, 6 апреля, проходят три матча 22-го тура чемпионата России. «Анжи» сыграл вничью с «Динамо» (1:1), «Краснодар» примет «Крылья Советов», а «Спартак» сыграет с ЦСКА.
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РПЛ. «Краснодар» примет «Крылья Советов», «Спартак» сыграет с ЦСКА

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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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