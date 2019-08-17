Футбол
«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»Газета.Ru 13:57
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче шестого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны Японии утвердило план закупки американских F-35B
Министерство обороны Японии окончательно утвердило план закупки у американской корпорации Lockheed Martin самолетов F-35B.
Обновлено вчера в 21:58
Авто
ТОП-3 автомобилей мексиканского производства
Обновлено в 12:21
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 30℃ тепла
Обновлено в 13:23
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» осудили на девять лет
Речь идёт о бывшем владельце клуба Олеге Мкртчане.
Обновлено вчера в 10:04
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Музыка
Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 11:05
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Хоккей
«Торпедо» подписало контракт с Мишариным
Обновлено в 11:20
Политика
В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Футбол
«Нант» и «Марсель» сыграли вничью
В матче 2-го тура чемпионата Франции «Нант» и «Марсель» сыграли вничью (0:0). При этом подопечные Андре Виллаш-Боаша имели отличную возможность отличиться, но Дарио Бенедетто не смог реализовать пенальти, пробив мимо.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено в 05:36
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54
Наука
Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу
Обновлено в 00:06
Общество
Минздрав предложил меры для борьбы с курением на работе
Министерство здравоохранения предложило работодателям штрафовать сотрудников за курение на работе.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Якутии девушка выжила после падения с 50-метровой скалы
В Якутии в районе поселка Чульман Нерюнгринского района девушка оступилась и упала с 50-метровой скалы, сообщает пресс-служба региональной службы спасения.
Обновлено в 03:49
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах
Обновлено 15 августа в 12:54
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено в 03:11
Энергетика
Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций
Крупнейшая китайская нефтегазовая компания CNPC решила отказаться от прямых закупок венесуэльской нефти из-за ужесточения американских санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 06:32
Космос
Ученые сняли на видео момент столкновения кометы с Солнцем
Космическая обсерватория SOHO зафиксировала в минувший четверг момент столкновения кометы с Солнцем, сообщает портал SpaceWeather.
Обновлено в 11:47