Футбол

«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»Газета.Ru 13:57

Петербургский "Зенит" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче шестого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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