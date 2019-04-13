РПЛ. «Енисей» сыграет с «Уфой», ЦСКА – с «Оренбургом», «Локо» – с «Ахматом»Бомбардир.ру 01:55

В субботу в российской Премьер-лиге пройдут четыре матча. «Енисей» в Красноярске сыграет с «Уфой», тульский «Арсенал» примет «Урал», ЦСКА сыграет с «Оренбургом», а «Локомотив» на выезде встретится с «Ахматом».

РПЛ. «Енисей» сыграет с «Уфой», ЦСКА – с «Оренбургом», «Локо» – с «Ахматом»

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