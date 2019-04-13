Футбол
РПЛ. «Енисей» сыграет с «Уфой», ЦСКА – с «Оренбургом», «Локо» – с «Ахматом»Бомбардир.ру 01:55
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
2
Фернандес
8
Влашич
98
Обляков
42
Щенников
9
Чалов
11
Эрнандес
17
Сигурдссон
91
Фролов
12
Малых
58
Ойеволе
6
Бегич
3
Сиваков
13
Терехов
10
Попович
8
Мишкич
23
Бреев
19
Сутормин
7
Деспотович
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
В субботу в российской Премьер-лиге пройдут четыре матча. «Енисей» в Красноярске сыграет с «Уфой», тульский «Арсенал» примет «Урал», ЦСКА сыграет с «Оренбургом», а «Локомотив» на выезде встретится с «Ахматом».
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РПЛ. ЦСКА примет «Оренбург», «Локо» в гостях у «Ахмата», «Зенит» сыграет с «Анжи»
LiveSport.ruвчера в 17:19
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