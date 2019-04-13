Футбол

РПЛ. «Енисей» сыграет с «Уфой», ЦСКА – с «Оренбургом», «Локо» – с «Ахматом»Бомбардир.ру 01:55

ЦСКА — Оренбург
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
  
14
Набабкин
  
50
Бекао
  
78
Дивеев
  
2
Фернандес
  
8
Влашич
  
98
Обляков
  
42
Щенников
  
9
Чалов
  
11
Эрнандес
  
17
Сигурдссон
  
91
Фролов
  
12
Малых
  
58
Ойеволе
  
6
Бегич
  
3
Сиваков
  
13
Терехов
  
10
Попович
  
8
Мишкич
  
23
Бреев
  
19
Сутормин
  
7
Деспотович
  
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
В субботу в российской Премьер-лиге пройдут четыре матча. «Енисей» в Красноярске сыграет с «Уфой», тульский «Арсенал» примет «Урал», ЦСКА сыграет с «Оренбургом», а «Локомотив» на выезде встретится с «Ахматом».
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РПЛ. «Енисей» сыграет с «Уфой», ЦСКА – с «Оренбургом», «Локо» – с «Ахматом»

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