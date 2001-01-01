Футбол

РПЛ. ЦСКА уступил «Оренбургу», «Локомотив» сыграет с «Ахматом»Бомбардир.ру 01:55

Ахмат — Локомотив
сегодня
в 12:30
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
В субботу в российской Премьер-лиге пройдут четыре матча. «Енисей» в Красноярске сыграл вничью с «Уфой», тульский «Арсенал» и «Урал» голов не забили, ЦСКА проиграл «Оренбургу», а «Локомотив» на выезде встретится с «Ахматом».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Утвержден календарь матчей «Арсенала» до конца года

Тульские СМИ07:24

РПЛ. ЦСКА уступил «Оренбургу», «Локомотив» сыграет с «Ахматом»

Бомбардир.ру01:55

Чемпионат России. ЦСКА проиграл «Оренбургу», «Арсенал» и «Урал» голов не забили, «Локомотив» в гостях у «Ахмата»

Sports.ruвчера в 01:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:10, Ашберн
Экономика

Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга

Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева: Было так больно, что сознание отключалось

Обновлено в 02:21
Спорт

Гимнаст Аблязин завоевал золото в упражнении на кольцах на ЧЕ

Обновлено в 09:54
Футбол

ЦСКА дома вдесятером проиграл «Оренбургу»

Обновлено в 09:50
Происшествия

Самарский школьник трижды отправлял на ЕГЭ другого человека

По данным ведомства, вместо школьника, находящегося на домашнем обучении, экзамены по русскому языку, математике и английскому "сдавал другой человек".
Обновлено в 05:04
Происшествия

ФСБ объявила в Тюмени режим контртеррористической операции

Тюменское региональное управление ФСБ объявило в областном центре режим контртеррористической операции.
Обновлено вчера в 16:46
Политика

Лавров: «Блицкриг» США в Венесуэле провалился

Властям США не удался их «блицкриг» по свержению в Венесуэле законной власти, но Вашингтон не оставляет попыток свергнуть законного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 08:54
Происшествия

У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель

У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон готовится к коронации Уильяма

Как сообщают инсайдеры, Миддлтон стала одевать дизайнерские наряды из-за ближайшей коронации супруга.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал спецоперацию в Тюмени

Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, комментируя контртеррористическую операцию в Тюмени, сообщил RT, что технологии нейтрализации боевиков были детально отработаны российскими спецслужбами ещё в середине 1990-х.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Ким Чен Ын пообещал развивать атомную энергетику и военную мощь КНДР

Пхеньян будет наращивать военную мощь и развивать атомную энергетику КНДР, несмотря на обсуждаемую США и Южной Кореей денуклеаризацию Корейского полуострова, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Обновлено в 02:47
Автоспорт

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая «Формулы-1»

Завершилась квалификация Гран-при Китая "Формулы-1". Поул-позицию завоевал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.
Обновлено в 04:51
Авто

УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»

Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено в 05:29
Религия

Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ

Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 08:43
Общество

Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»

Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Происшествия

На Урале сына главы управления на транспорте задержали с наркотиками

Наркокурьер оказался сыном начальника управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, рассказал информагентству источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:17
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие

Корабли НАТО завершили учения «Морской щит» в Черном море

В Черном море завершены учения «Морской щит — 2019», в которых принимали участие корабли постоянной морской группы НАТО, заявил командующий группой, командир нидерландского корабля Evertsen Будевейн Бутс.
Обновлено в 06:29
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено 11 апреля в 07:51
Армия и оружие

Военный ВСУ прострелил ногу командиру, не вытерпев издевательств

Рядовой ВСУ прострелил ногу начальнику штаба батальона в зоне оккупационной операции, устав от издевательств с его стороны.
Обновлено в 08:45
Финансы

Силуанов допустил снижение цен на нефть до $40 за баррель

Первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов заявил в субботу,13 апреля, что цены на нефть могут снизиться до $40 за баррель в случае, если сделка по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ будет отменена.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

Юлию Проскурякову впечатлила сила воли Аллы Пугачевой

Обновлено в 07:14
Политика

ЕС перестал быть главным торговым партнером России

Как рассказал министр, лидерство в торговле с Россией перешло от Европейского союза к странам БРИКС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Обновлено в 08:59
Происшествия

В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
Гаджеты

Названы самые продаваемые устройства Apple

Cstore (сеть магазинов техники Apple) проанализировала продажи гаджетов Apple за первый квартал этого года.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Правозащитник Павел Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы

Известный правозащитник, член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий ночью устроил стрельбу в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное