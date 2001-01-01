Футбол
РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой», «Краснодар» примет «Анжи»Бомбардир.ру 29 марта в 09:07
Вандерсон Соуза
|18′
Сергей Петров
|30′
Виктор Классон
|39′
|42′
Антон Белов
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
11
Скопинцев
8
Газинский
33
Перейра
16
Классон
93
Сулейманов
85
Игнатьев
7
Вандерсон
22
Дюпин
18
Ахъядов
3
Удалый
4
Белов
25
Эльмурзаев
13
Гиголаев
99
Закиров
5
Кулик
8
Гайдаров
29
Ондуа
9
Понсе
Анжи
Расстановка 5‑4‑1
«Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Оренбург». ЦСКА не смог удержать победу над «Уфой». Завершится игровой день в Краснодаре, где местный одноименный клуб примет «Анжи».
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Чемпионат России. Трансляция. «Уфа» вырвала ничью у ЦСКА, «Краснодар» против «Анжи»
Sports.ru29 марта в 01:44
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