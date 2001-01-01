Футбол

РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой», «Краснодар» примет «Анжи»Бомбардир.ру 29 марта в 09:07

Краснодар — Анжи
2 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
18′
Сергей Петров
30′
Виктор Классон
39′
42′
Антон Белов
«Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Оренбург». ЦСКА не смог удержать победу над «Уфой». Завершится игровой день в Краснодаре, где местный одноименный клуб примет «Анжи».
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Сегодня тремя матчами завершается 21-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги

Эхо Москвы05:05

РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой», «Краснодар» примет «Анжи»

Бомбардир.ру29 марта в 09:07

Чемпионат России. Трансляция. «Уфа» вырвала ничью у ЦСКА, «Краснодар» против «Анжи»

Sports.ru29 марта в 01:44
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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