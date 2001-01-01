Футбол

РПЛ. ЦСКА сыграет с «Уралом», «Рубин» примет «Ростов»Бомбардир.ру вчера в 10:00

Оренбург — Динамо
сегодня
в 04:30
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
Оренбург
Вратарь
91
Евгений Фролов
  
Защитник
6
Сильвие Бегич
  
12
Андрей Малых
  
13
Сергей Терехов
  
15
Дмитрий Андреев
  
58
Адессойе Ойеволе
  
Полузащитник
8
Даниэль Мишкич
  
10
Денис Попович
  
23
Сергей Бреев
  
Нападающий
7
Джордже Деспотович
  
19
Алексей Сутормин
  
Динамо
Вратарь
1
Антон Шунин
  
Защитник
2
Григорий Морозов
  
3
Себастьян Хольмен
  
25
Алексей Козлов
  
44
Тони Шуньич
  
Полузащитник
5
Абдул Азиз Тетте
  
6
Артур Юсупов
  
10
Федор Черных
  
Нападающий
7
Евгений Марков
  
22
Жоаозиньо
  
48
Евгений Луценко
  
В субботу, 15 марта, состоятся четыре матча 20-го тура РПЛ . «Динамо» в гостях сыграет с «Оренбургом», «Урал» примет ЦСКА, «Рубин» в Казани встретится с «Ростовом», а «Енисей» – с тульским «Арсеналом».
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Sports.ru01:25

РПЛ. ЦСКА сыграет с «Уралом», «Рубин» примет «Ростов»

Бомбардир.рувчера в 10:00
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