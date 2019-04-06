РПЛ. ЦСКА обыграл «Спартак» и поднялся на третье местоБомбардир.ру 13:55

ЦСКА в гостях обыграл «Спартак» в матче 22-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:0. Два гола в составе забил полузащитник Арнор Сигурдссон. Команда Виктора Гончаренко набрала 40 очков и поднялась на третье место в таблице.

РПЛ. ЦСКА обыграл «Спартак» и поднялся на третье место

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