Футбол
РПЛ. ЦСКА обыграл «Спартак» и поднялся на третье местоБомбардир.ру 13:55
ЦСКА в гостях обыграл «Спартак» в матче 22-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:0. Два гола в составе забил полузащитник Арнор Сигурдссон. Команда Виктора Гончаренко набрала 40 очков и поднялась на третье место в таблице.
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