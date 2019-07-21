Футбол

РПЛ. ЦСКА обыграл «Оренбург» благодаря голам Влашича и СигурдссонаБомбардир.ру вчера в 13:54

ЦСКА — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
30′
Арнор Сигурдссон
38′
40′
Никита Маляров
53′
Виталий Шахов
72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
72′
75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
80′
80′
Сергей Терехов
83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
Ильзат Ахметов
87′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
87′
ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче 2-го тура РПЛ со счетом 2:1. Голы в составе московского клуба забили полузащитники Никола Влашич и Арнор Сигурдссон. В составе «Оренбурга» гол на счету полузащитника Никиты Малярова.
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