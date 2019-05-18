РПЛ. ЦСКА обыграл «Ахмат», Чалов забил голБомбардир.ру 11:25

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче 29-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил форвард Федор Чалов. ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в таблице.

Общество Юлия Скрипаль собралась сделать заявление Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.

Происшествия Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.

Музыка Белорусское жюри отстранили от «Евровидения» Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.

Шоу-бизнес В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год 18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.

Музыка Палестинцы проведут альтернативное Евровидение Восемнадцатого мая не смотрите Евровидение, смотрите Globalvision — онлайн-трансляцию выступлений невероятных палестинских талантов при поддержке израильских и международных артистов, — призывают организаторы альтернативного представления.

Политика Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.

Наука Психологи сравнили сексуальную активность пожилых и молодых людей Учёные провели исследование и сравнили утверждения молодых и пожилых людей касательно интимной близости.

Спорт Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.

Общество Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.

Политика В Сети предложили Зеленскому способ «вернуть Крым» Пользователи социальных сетей высмеяли обещание новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым.

Шоу-бизнес Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На» Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.

Футбол Божович: «По игре „Спартак“ победил заслуженно» Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги матча 29-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Транспорт British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Музыка Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019» Российский певец Сергей Лазарев выступил под номером 13, который оказался удачным для артиста - он прошел в финал международного конкурса.

Армия и оружие США заплатят другим странам за отказ от российского оружия Стартовавшая в 2018 году Европейская программа стимулирования рекапитализации (ERIP) уже работает в шести европейских странах: США платят им деньги за отказ от имеющихся на вооружении БМП, БТР и вертолетов советского образца и покупке взамен техники американского производства.

Общество Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети» По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).

Хоккей Кто такой вратарь Латвии и что он хочет от сборной России на ЧМ-2019 Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2019 Вратаря сборной Латвии Элвиса Мерзликина в «Коламбусе» называют лучшим голкипером, играющим за пределами НХЛ, и верят, что он сможет заменить Сергея Бобровского.

Политика Сальвини напомнил о необходимости снятия санкций с России Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в беседе с РИА Новости заявил о необходимости снятия введённых против России санкций.

Происшествия Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.

Происшествия Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.