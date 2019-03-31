ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив два мяча в концовке матчаRT на русском 11:28

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 2:2. За ЦСКА забили Никола Влашич и Фёдор Чалов, отличившиеся на 25-й и 64-й минутах.

ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив два мяча в концовке матча

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