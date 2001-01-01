Футбол

РПЛ. ЦСКА играет с «Уфой», «Краснодар» примет «Анжи»Бомбардир.ру 29 марта в 09:07

Краснодар — Анжи
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
В воскресенье, 31 марта, 21 тур РПЛ продолжается тремя матчами. «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Оренбург». ЦСКА попробует добыть три очка в матче с «Уфой».
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«Краснодар» – «Анжи». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Sports.ru04:53

РПЛ. ЦСКА играет с «Уфой», «Краснодар» примет «Анжи»

Бомбардир.ру29 марта в 09:07
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