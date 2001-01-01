РПЛ. ЦСКА играет с «Уфой», «Краснодар» примет «Анжи»Бомбардир.ру 29 марта в 09:07

В воскресенье, 31 марта, 21 тур РПЛ продолжается тремя матчами. «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Оренбург». ЦСКА попробует добыть три очка в матче с «Уфой».

Политика Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.

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Политика Российские СМИ не пустили на избирательный участок в Минске Члены избирательной комиссии в Минске не пустили российские СМИ на участок для выборов украинского президента.

Политика Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Украины Появились данные первых экзитполов выборов президента Украины. Их опубликовал в соцсетях журналист Мустафа Найем.

Происшествия Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Политика Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.

Политика Лавров ответил на слова Помпео о мерах НАТО против России Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.

Политика Километровая очередь из украинцев выстроилась в Праге Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис выложил в твиттере фотографию огромной очереди из украинцев в Праге, желающих проголосовать за нового президента Украины.

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Культура NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.

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