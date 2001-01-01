Футбол
РПЛ. ЦСКА играет с «Уфой», «Краснодар» примет «Анжи»Бомбардир.ру 29 марта в 09:07
В воскресенье, 31 марта, 21 тур РПЛ продолжается тремя матчами. «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Оренбург». ЦСКА попробует добыть три очка в матче с «Уфой».
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