Футбол
РПЛ. «Арсенал» с крупным счетом победил «Спартак»Бомбардир.ру 09:10
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Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Арсенала», «Урал» обыграл «Крылья Советов»
Sports.ruвчера в 02:11
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 18:24, Ашберн
Политика
Захарова ответила послу США, пригрозившему России авианосцами
Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга в четверг вспомнила заявление посла США в РФ Джона Хантсмана об авианосцах.
Обновлено в 12:05
Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИ
Западные СМИ эмоционально отреагировали на спуск на воду новейшей российской атомной подлодки "Белгород".
Обновлено в 02:27
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Наука
В Андах нашли окаменелых «химер» мелового периода
Новый вид получил имя Callichimaera perplexa, что можно перевести как «загадочная красивая химера».
Обновлено в 02:43
Энергетика
Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Гаджеты
«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку WhatsApp и Facebook
«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку приложений WhatsApp и Facebook.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Политика
Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину меч
После переговоров на острове Русский лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину меч.
Обновлено в 06:33
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Шоу-бизнес
Вдову Иосифа Кобзона осудили за посещение вечеринок
На днях вдову Иосифа Кобзона Нелли видели на красной дорожке ММКФ. 68-летняя женщина заметно похорошела.
Обновлено в 10:00
Политика
Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес
Пугачева вышла на сцену в дерзком наряде
В финале Алла Борисовна вышла на сцену, чтобы поблагодарить своих коллег и поклонников.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР
Обновлено в 17:24
Политика
Зеленский назвал закон о языке «заложником» политической риторики
Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что закон об исключительности национального языка приняли без необходимого обсуждения, об этом он заявил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:16
Общество
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Экономика
В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт
Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.
Обновлено в 06:43
Футбол
Кокорин и Мамаев дали показания в суде
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
«Новое время» представило «военную доктрину» Зеленского
Издание "Новое время" сообщило, что советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал журналистам документ о "военной доктрине".
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Футбол
Трабукки: Каррера готов вернуться в «Спартак»
Марко Трабукки, футбольный агент и друг бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры, сказал, что итальянский специалист будет рад снова возглавить красно-белых.
Обновлено в 17:50
Происшествия
Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше
Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено в 12:44
Экономика
МЭР подготовило дорожную карту комплексного развития туристской отрасли
Министерство экономического развития подготовило дорожную карту, определяющую основные направления работы, в целях комплексного развития туристской отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Обновлено в 16:08
Авто
Mercedes-Benz Sprinter получил новую версию полной массой 5,5 т
Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на фургоны и шасси Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения полной массой 5,5 т. Напомним, в предыдущем поколении Sprinter уже был доступен с полной массой 5 т. Увеличение на 500 кг представляет возможность клиентам приобрести Sprinter с грузоподъемностью до почти 3400 кг, сообщает пресс-служба немецкой марки.
Обновлено в 06:35
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Здоровье
7 привычек помогут волгоградцам оставаться энергичными весь день
«Волгоградская правда.ру» узнала, какие привычки позволят сохранять бодрость на протяжении всего дня.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Суд в Вашингтоне сегодня огласит приговор россиянке Марии Бутиной
В пятницу обвинение попросило суд приговорить Бутину к полутора годам лишения свободы. Россиянка находится в заключении уже 9 месяцев.
Обновлено в 18:08