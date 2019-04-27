Футбол

РПЛ. «Арсенал» с крупным счетом победил «Спартак»Бомбардир.ру 09:10

В четверг прошли три матча 25-го тура чемпионата России.
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25-й тур

Коммерсантъ16:28

«Динамо» — «Ахмат». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч РПЛ 27 апреля 2019 года

LiveSport.ru18:00

РПЛ. «Арсенал» с крупным счетом победил «Спартак»

Бомбардир.ру09:10

Видео всех голов 25-го тура РПЛ

Советский спортвчера в 13:30

РПЛ. «Арсенал» уничтожил «Спартак» в Туле и другие матчи 25-го тура

Sport.ruвчера в 10:44

Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Арсенала», «Урал» обыграл «Крылья Советов»

Sports.ruвчера в 02:11
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 18:24, Ашберн
Шоу-бизнес

Почему Прохор Шаляпин скрыл смерть отца, выяснил Андрей Малахов

Обновлено в 11:04
Политика

Захарова ответила послу США, пригрозившему России авианосцами

Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга в четверг вспомнила заявление посла США в РФ Джона Хантсмана об авианосцах.
Обновлено в 12:05
Религия

Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день

26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИ

Западные СМИ эмоционально отреагировали на спуск на воду новейшей российской атомной подлодки "Белгород".
Обновлено в 02:27
Авто

Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»

Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Наука

В Андах нашли окаменелых «химер» мелового периода

Новый вид получил имя Callichimaera perplexa, что можно перевести как «загадочная красивая химера».
Обновлено в 02:43
Энергетика

Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»

Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Гаджеты

«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку WhatsApp и Facebook

«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку приложений WhatsApp и Facebook.
Обновлено в 16:37
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Политика

Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину меч

После переговоров на острове Русский лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину меч.
Обновлено в 06:33
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Шоу-бизнес

Вдову Иосифа Кобзона осудили за посещение вечеринок

На днях вдову Иосифа Кобзона Нелли видели на красной дорожке ММКФ. 68-летняя женщина заметно похорошела.
Обновлено в 10:00
Политика

Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес

Пугачева вышла на сцену в дерзком наряде

В финале Алла Борисовна вышла на сцену, чтобы поблагодарить своих коллег и поклонников.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР

Обновлено в 17:24
Политика

Зеленский назвал закон о языке «заложником» политической риторики

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что закон об исключительности национального языка приняли без необходимого обсуждения, об этом он заявил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:16
Общество

В Карском море нашли неизвестную подлодку

В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Кино

Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ

Обновлено в 11:48
Экономика

В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.
Обновлено в 06:43
Футбол

Кокорин и Мамаев дали показания в суде

Обновлено в 17:06
Армия и оружие

«Новое время» представило «военную доктрину» Зеленского

Издание "Новое время" сообщило, что советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин передал журналистам документ о "военной доктрине".
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга

Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Теннис

Азаренко обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Обновлено в 16:27
Футбол

Трабукки: Каррера готов вернуться в «Спартак»

Марко Трабукки, футбольный агент и друг бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры, сказал, что итальянский специалист будет рад снова возглавить красно-белых.
Обновлено в 17:50
Происшествия

Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше

Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено в 12:44
Экономика

МЭР подготовило дорожную карту комплексного развития туристской отрасли

Министерство экономического развития подготовило дорожную карту, определяющую основные направления работы, в целях комплексного развития туристской отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Обновлено в 16:08
Авто

Mercedes-Benz Sprinter получил новую версию полной массой 5,5 т

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на фургоны и шасси Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения полной массой 5,5 т. Напомним, в предыдущем поколении Sprinter уже был доступен с полной массой 5 т. Увеличение на 500 кг представляет возможность клиентам приобрести Sprinter с грузоподъемностью до почти 3400 кг, сообщает пресс-служба немецкой марки.
Обновлено в 06:35
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Здоровье

7 привычек помогут волгоградцам оставаться энергичными весь день

«Волгоградская правда.ру» узнала, какие привычки позволят сохранять бодрость на протяжении всего дня.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Суд в Вашингтоне сегодня огласит приговор россиянке Марии Бутиной

В пятницу обвинение попросило суд приговорить Бутину к полутора годам лишения свободы. Россиянка находится в заключении уже 9 месяцев.
Обновлено в 18:08
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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