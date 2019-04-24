Футбол
РПЛ. «Арсенал» с крупным счетом победил «Спартак»Бомбардир.ру 09:10
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Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Арсенала», «Урал» обыграл «Крылья Советов»
Sports.ruвчера в 02:11
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
Футбол
«Спартак» разгромно проиграл тульскому «Арсеналу»
Обновлено в 15:29
Футбол
Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником
Обновлено в 13:49
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Энергетика
Порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals из-за качества
Балтийский порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals на танкеры из-за отказа покупателей принимать сырье с высоким содержанием органического хлора, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:48
Экономика
ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
Обновлено в 12:42
Политика
Северная Корея выставила счет США на 2 миллиона долларов
Обновлено в 15:08
Политика
Кремль признает независимость ДНР и ЛНР перед выборами 2024 года
Решение президента России Владимира Путина предоставить в упрощенном порядке российское гражданство жителям ДНР и ЛНР ожидаемо вызвало негативную реакцию со стороны Запада и Украины.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Минобороны: сирийская Латакия попала под ракетный обстрел боевиков
В Сирии боевики попытались обстрелять автовокзал города Латакия из реактивной установки залпового огня, сообщил 25 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:27
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
"По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - уточнили в ведомстве.
Обновлено в 15:05
Кино
Минкульт объяснил перенос показа фильма «По воле Божьей»
"Задержка с выдачей прокатного удостоверения фильму Франсуа Озона связана с тем, что прокатчик поздно подал документы на его получение, и у специалистов Минкультуры не было достаточно времени, чтобы провести экспертизу картины", — сообщили в Минкульте.
Обновлено в 13:20
Здоровье
В Подмосковье половина контейнерных площадок приведена к стандарту
Половина контейнерных площадок для мусора в Московской области оборудованы в соответствии с требуемым стандартом, заявил начальник управления по обращению с отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Меньшов.
Обновлено 23 апреля в 10:21
Кино
Вышел новый трейлер «Людей в черном: Интернэшнл»
Студия Sony Pictures Entertainment опубликовала на YouTube новый трейлер фантастического фильма "Люди в черном: Интернэшнл".
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
ГРУ обнаружило в Латинской Америке лагеря подготовки исламистов
Появление в Латинской Америке лагерей подготовки джихадистов стало новым фактором риска обострения ситуации в регионе, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.
Обновлено в 05:56
Интернет
Facebook стала фигурантом дела о хранении паролей
Ирландская комиссия по защите данных, главный регулятор в ЕС, проводит расследование по делу корпорации Facebook, которая не смогла защитить миллионы паролей пользователей.
Обновлено в 13:44
Общество
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Армия и оружие
Появились новые свидетельства постановочных химатак в сирийской Думе
Ранее работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной.
Обновлено в 13:51
Космос
Система очистки воздуха на МКС дала сбой
Обновлено в 16:17
Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Общество
Россиянам могут запретить ввозить из-за границы пармезан и хамон
Национальная мясная ассоциация написала письмо российскому вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить ввозить в страну мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе.
Обновлено в 01:46
Музыка
Группа «Любэ» выпустила клип на песню про Крымский мост
Российская музыкальная группа «Любэ» выпустила песню «По мосту» и видеоклип к ней, посвященные Крымскому мосту.
Обновлено в 04:36
Кино
Михаил Горбачев попал в больницу
Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сорежиссера фильма о первом президенте СССР Андре Сингера.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона стала чаще посещать светские мероприятия
Нелли Кобзон решила не замыкаться и посещать светские мероприятия.
Обновлено в 08:49
Политика
Штаб рассказал о табу для Зеленского
Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
Обновлено в 03:26