Футбол
РПЛ. «Арсенал» с крупным счетом победил «Спартак»Бомбардир.ру вчера в 09:10
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка
Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области.
Обновлено в 01:41
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Путин упростил для жителей Донбасса получение российского гражданства
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено 24 апреля в 08:22
Политика
Ким Чен Ын отправился из Владивостока в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын сел в ожидавший на вокзале Владивостока бронепоезд, который доставит его на родину.
Обновлено в 01:35
Общество
Россия и Китай проведут первую в мире канатную дорогу через границу
Китай и Россия к 2021 году построят первую в мире трансграничную канатную дорогу.
Обновлено вчера в 05:26
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска
Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
Обновлено вчера в 22:36
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Всеобщая многодетная диспансеризация стартует в Москве
В Москве начинается акция «Всеобщая многодетная диспансеризация», во время которой мамы и папы смогут проверить состояние своего здоровья в районных поликлиниках в специально назначенный день.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
Пилоты авиакомпании SAS начали забастовку
В профсоюз входят около 1,5 тысяч пилотов SAS. В случае масштабной забастовки будут затронуты около 70 процентов рейсов авиакомпании.
Обновлено вчера в 20:35
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Бывший президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе.
Обновлено вчера в 14:47
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
В Новокузнецке ищут пропавшего 9-летнего мальчика
Добровольцы отряда "Лиза Алерт" просят помощи в поисках девятилетнего мальчика, пропавшего в Куйбышевском районе Новокузнецка 25 апреля.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма
"Евразийский экономический союз стремится к самому широкому взаимодействию со всеми заинтересованными странами и объединениями, в первую очередь с Китаем", - сказал президент России.
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в Facebook сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Отец невесты Джонни Деппа из России прокомментировал отношения дочери
Обновлено вчера в 23:35
Общество
Ветераны-чернобыльцы поделились воспоминаниями с молодежью
Обновлено вчера в 00:00
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Религия
Православные отмечают Великую пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Космос
НЛО вытворял пируэты в небе над Астраханью
Автор публикации уверен, что ему удалось документально зафиксировать неопознанный летающий объект, который "вытворял пируэты" над ночным городом.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Путин стал почетным доктором университета Цинхуа
Торжественная церемония по присвоению звания почетного доктора университета Цинхуа российскому президенту Владимиру Путину прошла в пекинском отеле «Дружба» в пятницу 26 апреля.
Обновлено в 00:37
Авто
Mitsubishi отправляет культовый внедорожник Pajero на пенсию
Японский автопроизводитель выпустит 700 экземпляров Mitsubishi Pajero в специальной прощальной версии Final Edition.
Обновлено 24 апреля в 10:18
Хоккей
Сборная России проиграла Латвии перед ЧМ, в составе будет чистка
Возможно, близость неминуемого отпуска сказалась на настрое некоторых игроков сборной России в повторном матче с Латвией.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Зеленский после победы на выборах отправился на отдых в Турцию
Владимир Зеленский после победы на президентских выборах в Украине отправился на короткий отдых в Турцию.
Обновлено в 01:43
Общество
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено вчера в 10:45
Политика
CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32