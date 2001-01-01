Футбол

РПЛ. «Арсенал» с крупным счетом победил «Спартак»Бомбардир.ру вчера в 09:10

В четверг прошли три матча 25-го тура чемпионата России.
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«Зенит» идет без осечек, «Спартак» разгромлен в Туле. Самое интересное в 25‐м туре РПЛ

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Советский спорт24 апреля в 13:30

РПЛ. «Арсенал» с крупным счетом победил «Спартак»

Бомбардир.рувчера в 09:10

25-й тур

Коммерсантъвчера в 16:28
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Экономика

ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка

Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области.
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Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

Путин упростил для жителей Донбасса получение российского гражданства

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено 24 апреля в 08:22
Политика

Ким Чен Ын отправился из Владивостока в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын сел в ожидавший на вокзале Владивостока бронепоезд, который доставит его на родину.
Обновлено в 01:35
Общество

Россия и Китай проведут первую в мире канатную дорогу через границу

Китай и Россия к 2021 году построят первую в мире трансграничную канатную дорогу.
Обновлено вчера в 05:26
Музыка

Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами

Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска

Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
Обновлено вчера в 22:36
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
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Здоровье

Всеобщая многодетная диспансеризация стартует в Москве

В Москве начинается акция «Всеобщая многодетная диспансеризация», во время которой мамы и папы смогут проверить состояние своего здоровья в районных поликлиниках в специально назначенный день.
Обновлено вчера в 10:10
Общество

Пилоты авиакомпании SAS начали забастовку

В профсоюз входят около 1,5 тысяч пилотов SAS. В случае масштабной забастовки будут затронуты около 70 процентов рейсов авиакомпании.
Обновлено вчера в 20:35
Кино

Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе.
Обновлено вчера в 14:47
Энергетика

Украина остановила транзит российской нефти

Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Врач-нарколог с пациентом могут получить 15 лет колонии за «закладки»

Обновлено в 01:47
Происшествия

В Новокузнецке ищут пропавшего 9-летнего мальчика

Добровольцы отряда "Лиза Алерт" просят помощи в поисках девятилетнего мальчика, пропавшего в Куйбышевском районе Новокузнецка 25 апреля.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма

"Евразийский экономический союз стремится к самому широкому взаимодействию со всеми заинтересованными странами и объединениями, в первую очередь с Китаем", - сказал президент России.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

Жертвами ЧП на шахте в ЛНР стали двое горняков и еще 15 пропали

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Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в Facebook сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Отец невесты Джонни Деппа из России прокомментировал отношения дочери

Обновлено вчера в 23:35
Общество

Ветераны-чернобыльцы поделились воспоминаниями с молодежью

Обновлено вчера в 00:00
Политика

В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Религия

Православные отмечают Великую пятницу

Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

В Башкирии погиб человек при столкновении легковушки с маршруткой

Обновлено в 01:38
Космос

НЛО вытворял пируэты в небе над Астраханью

Автор публикации уверен, что ему удалось документально зафиксировать неопознанный летающий объект, который "вытворял пируэты" над ночным городом.
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Путин стал почетным доктором университета Цинхуа

Торжественная церемония по присвоению звания почетного доктора университета Цинхуа российскому президенту Владимиру Путину прошла в пекинском отеле «Дружба» в пятницу 26 апреля.
Обновлено в 00:37
Авто

Mitsubishi отправляет культовый внедорожник Pajero на пенсию

Японский автопроизводитель выпустит 700 экземпляров Mitsubishi Pajero в специальной прощальной версии Final Edition.
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Возможно, близость неминуемого отпуска сказалась на настрое некоторых игроков сборной России в повторном матче с Латвией.
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Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
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