РПЛ. «Анжи» и «Ахмат» сыграют в стартовом матче тураБомбардир.ру 10:40

В пятницу стартует 24-й тур российской Премьер-лиги. В первом матче тура сыграют «Анжи» и «Ахмат». Встреча пройдет в Махачкале и начнется в 19:30 по московскому времени.

РПЛ. «Анжи» и «Ахмат» сыграют в стартовом матче тура

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