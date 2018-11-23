Футбол

Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Ахмата», «Локомотив» примет «Урал»
Sports.ru
00:16

Локомотив — Урал
сегодня
в 12:30
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
В 15-м туре РПЛ ЦСКА сыграет с «Ахматом», «Локомотив» – с «Уралом», «Спартак» встретится с «Крыльями Советов», а «Зенит» примет «Ростов».
Sports.ru00:16

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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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