Футбол

РПЛ. «Ахмат» сыграет с ЦСКА, «Локомотив» примет «Урал»
Бомбардир.ру
вчера в 23:07

Ахмат — ЦСКА
сегодня
в 10:00
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Первый игровой день откроется матчами «Ахмата» с ЦСКА и «Локомотива» с «Уралом».
Бомбардир.рувчера в 23:07

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Сегодня футбольный клуб «Урал» возобновит чемпионат России после перерыва на игры сборных

Эхо Москвы - Екатеринбург01:00

Победят ли ЦСКА и «Локомотив»?

Спорт-Экспресс00:00

«Спартак» уверенно победит в первом матче Кононова. Прогнозы и ставки на 15-й тур РПЛ

Sport24.ruвчера в 21:55

Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Ахмата», «Локомотив» примет «Урал»

Sports.ru00:16

РПЛ. «Ахмат» сыграет с ЦСКА, «Локомотив» примет «Урал»

Бомбардир.рувчера в 23:07

Первый матч «Спартака» под руководством Кононова: стартует 15-й тур РПЛ

РИА Новостивчера в 16:39

По канонам Кононова

Российская газетавчера в 14:09
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 02:18, Ашберн
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«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мане

Обновлено в 01:31
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Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону»

Бывший капитан "Барселоны" Хави отметил, что не считает возможным возращение форварда "ПСЖ" Неймара в Каталонию.
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Капитан «Спартака» Глушаков может перейти в «Крылья Советов»

Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков может перейти в самарские «Крылья Советов».
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Футбол

ИФАБ предложил внести ряд изменений в правила футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рекомендует внести ряд изменений в правила игры, сообщает пресс-служба организации.
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Футбол

Стивен Джеррард: «Клопп поможет „Ливерпулю“ выиграть АПЛ»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.
Обновлено в 01:23
Футбол

Блаттер призвал ФИФА начать расследование против Инфантино

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино.
Обновлено в 01:44
Футбол

Миятович считает Модрича единственным претендентом на «Золотой мяч»

Бывший нападающий "Реала" Предраг Миятович назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч".
Обновлено в 02:09
Футбол

Бензема: «После ухода Роналду пришла моя очередь забивать голы»

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема считает, что после ухода Криштиану Роналду роль главного бомбардира команды ляжет на его плечи.
Обновлено в 01:44
Футбол

Ибрагимович: «Я пришел со своей собственной планеты — планеты Златан»

Обновлено вчера в 20:47
Футбол

Два матча 15-го тура чемпионата России по футболу пройдут в пятницу

Чемпионат России по футболу возобновится в пятницу после перерыва на игры сборных двумя матчами 15-го тура.
Обновлено в 01:58
Футбол

Тренер «Арсенала» рассказал о целях команды на сезон

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в этом сезоне.
Обновлено в 01:56
Футбол

Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами, которую клубы чемпионата Италии проведут во время предстоящего 13-го тура (с 24 по 26 ноября), сообщает Yahoo Sports.
Обновлено вчера в 20:38
Футбол

Анчелотти: «УЕФА сильно опаздывает с внедрением VAR в Лиге чемпионов»

Рулевой "Наполи" Карло Анчелотти считает, что необходимо как можно быстрее внедрить систему VAR в Лиге чемпионов.
Обновлено в 00:45
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Ромелу Лукаку: «Думаю, у Моуринью хорошие отношения с игроками»

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прокомментировал отношения главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью с игроками команды.
Обновлено в 01:38
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Адриану рассказал об особенностях тренировок при Кононове

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове возросла интенсивность тренировок.
Обновлено вчера в 15:36
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской футбольной премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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