Футбол

РПЛ. «Ахмат» сыграет с ЦСКА, «Локомотив» примет «Урал»
Бомбардир.ру
вчера в 23:07

Ахмат — ЦСКА
сегодня
в 10:00
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Первый игровой день откроется матчами «Ахмата» с ЦСКА и «Локомотива» с «Уралом».
Бомбардир.рувчера в 23:07

Подробнее о событии

Победят ли ЦСКА и «Локомотив»?

Спорт-Экспресс00:00

«Спартак» уверенно победит в первом матче Кононова. Прогнозы и ставки на 15-й тур РПЛ

Sport24.ruвчера в 21:55

Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Ахмата», «Локомотив» примет «Урал»

Sports.ru00:16

РПЛ. «Ахмат» сыграет с ЦСКА, «Локомотив» примет «Урал»

Бомбардир.рувчера в 23:07

Первый матч «Спартака» под руководством Кононова: стартует 15-й тур РПЛ

РИА Новостивчера в 16:39

По канонам Кононова

Российская газетавчера в 14:09
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 00:42, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мане

Обновлено в 00:35
Футбол

Совет футбольных ассоциаций предложил изменить правила

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, обсудил возможное внесение изменений в правила футбола.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол

Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами, которую клубы чемпионата Италии проведут во время предстоящего 13-го тура (с 24 по 26 ноября), сообщает Yahoo Sports.
Обновлено вчера в 20:38
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Ибрагимович: «Я пришел со своей собственной планеты — планеты Златан»

Обновлено вчера в 20:47
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Рафинья: «В раздевалке „Барселоны“ не обсуждают возвращение Неймара»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья прокомментировал слухи о возможном возвращении в команду нападающего Неймара.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол

Тренер «Арсенала» рассказал о целях команды на сезон

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в этом сезоне.
Обновлено в 00:18
Футбол

Эллардайс претендует на пост главного тренера сборной Ирландии

Вчера пост главного тренера ирландской сборной по соглашению сторон покинул Мартин О’Нил.
Обновлено в 00:30
Футбол

Грасия продлит контракт с «Уотфордом» на следующей неделе

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия продлит контракт с клубом.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол

Анчелотти призвал УЕФА поскорее ввести VAR в Лиге чемпионов

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти выступил за скорейшее введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов.
Обновлено в 00:21
Футбол

Глушаков опубликовал фотографию с командного ужина «Спартака»

Обновлено вчера в 10:41
Футбол

Названа символическая сборная Зала славы немецкого футбола

Немецкий футбольный музей в Дортмунде провел голосование, по итогам которого были отобраны футболисты для символической сборной Зала славы немецкого футбола.
Обновлено вчера в 21:40
Футбол

Адриану рассказал об особенностях тренировок при Кононове

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове возросла интенсивность тренировок.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол

Блаттер призвал ФИФА начать расследование против Инфантино

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино.
Обновлено в 00:32
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«Челси» может подписать 20-летнего игрока «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может перебраться в Англию. Сообщается, что к 20-летнему футболисту проявляет интерес «Челси».
Обновлено вчера в 23:20
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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