Футбол
РПЛ. «Ахмат» победил «Оренбург»Бомбардир.ру 14:52
В матче 4-го тура РПЛ «Ахмат» дома обыграл «Оренбург» со счетом 2:1. В составе грозненской команды отличились Евгений Харин и Одисе Роши, за гостей забил Джордже Деспотович.
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