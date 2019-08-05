Футбол
РПЛ. «Ахмат» победил «Оренбург»Бомбардир.ру 14:52
В матче 4-го тура РПЛ «Ахмат» дома обыграл «Оренбург» со счетом 2:1. В составе грозненской команды отличились Евгений Харин и Одисе Роши, за гостей забил Джордже Деспотович.
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Авто
Jaguar Land Rover планирует выпустить пять новых моделей
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
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Жители рассказали о ситуации в Ачинске после взрывов на военном складе
Местные жители рассказали РБК о ситуации в городе Ачинске после взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае.
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«Я сыграл по-русски». Фернандес рассказал о голе в ворота «Рубина»
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Обновлено в 09:28
Футбол
Андрей Аршавин вернулся на «Эмирейтс». Пушечное фото
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Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»
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Сбербанк запустил сервис оплаты по QR-коду
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На некоторых АЗС города Назарово перестали продавать бензин населению
Часть автозаправочных станций закрылась. Гражданскому населению перестали продавать топливо.
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Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
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Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
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Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
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Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
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Политика
Зеленский обсудил сотрудничество с Борисом Джонсоном
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорили по телефону и обсудили отношения двух стран после выхода Британии из ЕС, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
Северная Корея снова провела ракетные пуски
2 августа КНДР провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.
Обновлено в 19:42
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Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Жена Овечкина оказалась под капельницей из-за проблем с почками
Девушка опубликовала фото из клиники Несколько часов назад в сторис личной страницы "Инстаграма" Анастасии Шубской были опубликованы фото и видео с недавнего выступления Дженнифер Лопес в Москве.
Обновлено в 09:44
Космос
Boeing обвинили в деградации космонавтики США
Американская компания Boeing намеренно сдерживала развитие технологии дозаправки на околоземной орбите, в настоящее время считающейся наиболее перспективной для исследования дальнего космоса, пишет ArsTechnica.
Обновлено в 08:20
Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
Обновлено в 11:05
Происшествия
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Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
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«Спартак» объявил о трансфере Тила из АЗ
Обновлено в 13:39
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 19:00
Экономика
Новый способ получения зарплаты появится в России
Сотрудник сможет требовать перечисления зарплаты на любую банковскую карту, через систему быстрых платежей (СБП), пишет "Российская газета" со ссылкой на Центробанк.
Обновлено в 01:09
Общество
Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками
Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
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Политика
Столтенберг объяснил присоединение Крыма «конкуренцией великих держав»
Присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
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Шоу-бизнес
Актриса Анна Банщикова разводится после 12 лет брака
Ходят слухи, что Анна Банщикова и Всеволод Шаханов расстаются. Говорят, поводом стали вскрывшиеся крупные долги мужа популярной актрисы.
Обновлено в 09:25
Футбол
Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба
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Обновлено в 19:25
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Обновлено в 16:33
Наука
Американские физики создали искусственное мини-солнце
Американские физики из Висконсинского университета смогли в лабораторных условиях создать мини-копию Солнца.
Обновлено в 00:46
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено в 15:35