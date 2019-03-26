Религия

РПЦ: в России к 2050 году не останется русскихФедералПресс 06:55

Через тридцать лет в России не останется русских. Такое заявление сделал глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ протоирей Дмитрий Смирнов. Видеозапись интервью опубликована на его сайте.
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«Трудно деточек зачинать — лучше в офисе сидеть». Протоиерей предрек русским вымирание

Современное поколение русских может стать одним из последних — через три десятилетия в России их просто не будет. Такое мнение в беседе с «360» высказал глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.
Телеканал 360°08:04

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Отец Дмитрий Смирнов предсказал вымирание русского народа

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«Нам вообще как государству русскому осталось лет 30»: в РПЦ предсказали заселение России китайцами

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Скандальный священник обрадовался вымиранию европейцев и предсказал судьбу россиян

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«Трудно деточек зачинать — лучше в офисе сидеть». Протоиерей предрек русским вымирание

Телеканал 360°08:04

В РПЦ заявили, что в России будут жить китайцы и мусульмане

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В РПЦ предрекли Россию без русских

Lenta.ru06:04

Представитель РПЦ пообещал наступление России «без русских»

Московский Комсомолец09:00
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:50, Ашберн
Политика

Генпрокурор США вскоре обнародует новые детали доклада Мюллера

Министр юстиции, генпрокурор США Уильям Барр намерен обнародовать новые детали расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы президента США в течение нескольких недель, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства юстиции.
Обновлено в 17:09
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Напористые Львы, перспективы для Дев и тайны Близнецов: гороскоп на 27 марта

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Обновлено в 07:00
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
Футбол

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено в 14:25
Футбол

Аргентина без Месси обыграла Марокко в товарищеском матче

Обновлено в 16:59
Музыка

Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»

Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия

Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия Совсем скоро артистка отметит юбилей.
Обновлено в 06:47
Общество

В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах

Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено в 15:50
Футбол

Мальта — Испания 0:2

Обновлено в 17:35
Энергетика

Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков

Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Политика

Савченко выступила с обращением к украинцам

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено в 04:27
Футбол

Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона

Комитет по этике Российского футбольного союза условно дисквалифицировал нападающего "Урала" Павла Погребняка до конца сезона.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем

В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:16
Политика

Мадуро анонсировал подписание около 20 соглашений с Россией в апреле

"Россия и Венесуэла в апреле подпишут около 20 соглашений" - сообщил Мадуро, уточнив, что соглашения будут касаться различных областей сотрудничества.
Обновлено в 17:38
Хоккей

Трамп назвал себя фанатом хоккеиста Овечкина

Американский лидер заявил, что чрезвычайно горд ее достижениями, и назвал себя и свою дочь Иванку Трамп большими фанатами российского игрока Александра Овечкина, который выступает за американских хоккеистов.
Обновлено в 04:15
Единоборства

Конор Макгрегор заявил, что завершает свою карьеру в ММА

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил о том, что он завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 03:21
Авто

Ford летом может прекратить продажу легковых автомобилей в России

Автоконцерн Ford планирует прекратить производство и поставки легковых автомобилей в России.
Обновлено в 03:36
Авто

Peugeot 508 приедет в Россию с дизелем

Согласно опубликованному документу, в России Peugeot 508 будет доступен только в кузове типа "лифтбек".
Обновлено в 04:08
Кино

Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Обновлено в 14:49
Политика

Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку

Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.
Обновлено в 17:14
Происшествия

На Выборгском шоссе в аварии пострадал годовалый ребенок

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в массовом ДТП на Выборгском шоссе пострадал человек.
Обновлено в 16:29
Наука

Ученые: Работа в ночную смену повышает риск выкидыша

Ученые из Копенгагена выяснили, что работа в ночную смену может повысить риск выкидыша.
Обновлено в 06:22
Футбол

Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:20
Космос

NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС

Обновлено в 17:22
Происшествия

Абызов приехал в Москву на день рождения бывшего коллеги

Обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов приехал в Москву на день рождения своего экс-коллеги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил РБК знакомый Абызова.
Обновлено в 15:12
Здоровье

Супруги отсудили 1,55 млн рублей за смерть новорожденной дочери в Чите

Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.
Обновлено в 09:48
Интернет

Хакеры атаковали около миллиона пользователей компьютеров ASUS

Владельцы ноутбуков и настольных компьютеров производства компании ASUS на протяжении нескольких месяцев получали обновления программного обеспечения, в которых содержался троян.
Обновлено в 08:19
Экономика

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов

Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено в 12:01
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