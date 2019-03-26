РПЦ: в России к 2050 году не останется русскихФедералПресс 06:55

Современное поколение русских может стать одним из последних — через три десятилетия в России их просто не будет. Такое мнение в беседе с «360» высказал глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.

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Через тридцать лет в России не останется русских. Такое заявление сделал глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ протоирей Дмитрий Смирнов. Видеозапись интервью опубликована на его сайте.

РПЦ: в России к 2050 году не останется русских

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