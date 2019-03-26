Религия

РПЦ: в России к 2050 году не останется русскихФедералПресс 06:55

Через тридцать лет в России не останется русских. Такое заявление сделал глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ протоирей Дмитрий Смирнов. Видеозапись интервью опубликована на его сайте.
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«Трудно деточек зачинать — лучше в офисе сидеть». Протоиерей предрек русским вымирание

Современное поколение русских может стать одним из последних — через три десятилетия в России их просто не будет. Такое мнение в беседе с «360» высказал глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.
Телеканал 360°08:04

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В РПЦ заявили, что в России будут жить китайцы и мусульмане

Росбалт07:21

Представитель РПЦ пообещал наступление России «без русских»

Московский Комсомолец09:00

Скандальный священник обрадовался вымиранию европейцев и предсказал судьбу россиян

URA.Ru08:55

«Трудно деточек зачинать — лучше в офисе сидеть». Протоиерей предрек русским вымирание

Телеканал 360°08:04

Отец Дмитрий Смирнов предсказал вымирание русского народа

Народные новости10:05

В РПЦ предрекли Россию без русских

Lenta.ru06:04

«Нам вообще как государству русскому осталось лет 30»: в РПЦ предсказали заселение России китайцами

БИЗНЕС Online05:40
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:26, Ашберн
Политика

Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»

Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
Обновлено в 14:24
Общество

В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах

Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки

На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Наука

В Румынии занялись созданием сверхзвуковой «летающей тарелки»

В Румынии создают «летающую тарелку», она имеет диаметр 1,2 м. Аппарат получил четыре электрических мотора с пропеллерами, они отвечают за отрыв от земли, вертикальный взлет и посадку.
Обновлено в 17:08
Политика

Порошенко назвал Путина главным оппонентом

Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:39
Экономика

Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России

Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 18:19
Технологии

Electronic Arts закрывает офис в России

Корпорация Electronic Arts (EA) намерена закрыть офисы в России и Японии.
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес

Джастин Бибер объявил об уходе из музыки

Канадский певец Джастин Бибер пожаловался поклонникам на серьезные внутренние проблемы и объявил о решении сделать перерыв в карьере.
Обновлено в 07:37
Футбол

Швеция и Норвегия сыграли вничью, у Классона гол и передача

У хозяев поля голами отметились Берн Йонсен (41-я минута), Джошуа Кинг (59) и Ола Камара (90+7), а у гостей отличились Виктор Классон (70) и Робин Куайсон (90+1) и еще один мяч на свой счет записал норвежец Ховард Нордтвейт (86), забивший в свои ворота.
Обновлено в 18:03
Кино

В Грузии умер актер Нодар Мгалоблишвили

Обновлено в 19:03
Космос

Астрономы наблюдали рождение урагана на Нептуне

Еще в 1989 году космический зонд Voyager 2 наблюдал на Нептуне Большое темное пятно — ураган, двигавшийся со сверхзвуковой скоростью (2400 км/ч) и размерами сравнимый со всей Землей (13 тысяч километров в длину).
Обновлено в 02:29
Транспорт

На Сахалине возобновили движение на одном из закрытых ранее участков дорог

Движение возобновили на одном из двух закрытых ранее участков автомобильных дорог на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 19:19
Космос

NASA: на Луне обнаружены «мигрирующие» пятна замерзшей воды

Детектор LAMP, размещенный на борту зонда LRO, зафиксировал наличие «мигрирующих» пятен замерзшей воды на Луне.
Обновлено в 02:56
Политика

Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле

Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании

Обновлено в 15:43
Политика

Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2»

Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.
Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес

Стас Бондаренко стал отцом в третий раз

Артист с удовольствием рассказывал поклонникам о том, что происходит в их семье, и вот, 26 марта, обрадовал подписчиков долгожданной новостью — он стал отцом в третий раз.
Обновлено в 10:00
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру

Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 14:25
Авто

Mitsubishi представил экстремальный пикап L200

Компания Mitsubishi подготовила экстремальную версию рестайлингового пикапа Triton, который продается в России под именем Mitsubishi L200.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем

В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре

Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Поклонники всерьез опасаются за здоровье артиста.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Меган Маркл может родить преждевременно

Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в РФ Борис Анатольевич Лордкипанидзе в интервью Teleprogramma.pro прокомментировал вероятность преждевременных родов у герцогини. пояснил Лордкипанидзе Кроме того, многие отмечают, что Маркл беременна двойней и даже тройней из-за слишком большого живота.
Обновлено в 16:03
Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено в 12:01
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Гаджеты

Apple представила виртуальную кредитную карту Apple Card

Обновлено в 03:20
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено вчера в 02:55
Экономика

В России впервые с 2015 года зарегистрирован новый банк

В декабре 2018 года регулятор сообщал, что за последние пять лет количество работающих банков в России сократилось более чем в два раза и на сегодняшний день их насчитывается менее 500.
Обновлено в 09:29
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Футбол

Португалия обжаловала результат матча со сборной Украины

Федерация футбола Португалии опротестовала результат матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против сборной Украины.
Обновлено в 17:10
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:34
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