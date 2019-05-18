Религия
РПЦ прокомментировала протесты из-за стройки храма в ЕкатеринбургеМР7.ру вчера в 11:05
Русская православная церковь (РПЦ) выразила сожаление из-за последовавшего после протестов насилия на стройке Екатерининского собора в Екатеринбурге. Об этом написал в Facebook глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.
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РПЦ: в Екатеринбурге восстанавливают храм, разрушенный безбожниками
Московский Комсомолецвчера в 10:30
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