Политика
РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войнеLenta.ru 08:58
Россиянам не стоит возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и приписывать ему победу в Великой Отечественной войне. Такое мнение высказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Его слова приводит «Интерфакс».
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Политика
Бутину перевели в тюрьму города Ворсоу в Виргинии
Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил «РИА Новости» ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 09:31
Футбол
Twitter «Енисея» пошутил над вылетом команды в ФНЛ
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером
«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
Обновлено в 00:52
Культура
Композитора Крылатова похоронили на Митинском кладбище
«Похоронили рядом с женой на Митинском кладбище», — уточнила собеседница агентства. Евгений Крылатов скончался 8 мая в возрасте 85 лет.
Обновлено в 08:40
Музыка
Названы песни, которые определят будущее музыки
Американское издание The New York Times показало читателям чарт из 25 песен, определяющих будущее современной музыки.
Обновлено в 09:22
Музыка
Ольга Серябкина получила серьезную травму на съемках нового клипа
Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом MOLLY, получила травму во время съемок нового клипа. Сейчас здоровью певицы ничего не угрожает.
Обновлено в 03:39
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти
Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Обновлено в 06:26
Кино
В Сеть «утекли» спойлеры к финалу «Игры престолов»
По сообщениям издания The Sun, тысячи фанатов сериала «Игра престолов» успели посмотреть выложенные ролики к пятой и шестой серии, в которых содержались спойлеры.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Происшествия
Дочери Сергея Доренко подозревают его жену в убийстве
Девушки хотят похоронить отца по православным обычаям. Напоминаем, что Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Садовом кольце.
Обновлено вчера в 14:58
Общество
В Дубае построят высокоскоростную канатную дорогу
Обновлено в 09:38
Хоккей
Воробьев объяснил, почему Панарин не вызывается в сборную России
Главный тренер сборной России Илья Воробьев объяснил, почему тренерский штаб национальной команды не вызвал форварда «Коламбуса» Артемия Панарина на чемпионат мира.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не нашли подтверждений
Обновлено в 09:23
Экономика
Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублей
Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда для обеспечения жильём признанных пострадавшими от природных пожаров жителей Забайкалья.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Boeing 737 из Москвы совершил жесткую посадку в Оренбурге
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind рейсом из Москвы совершил "жесткую посадку" в аэропорту Оренбурга, заявил представитель авиакомпании.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Школьника из Первоуральска до смерти забили из-за сигареты
Группа парней до смерти избила 15-летнего школьника в Первоуральске.
Обновлено в 08:29
Футбол
Зидан: «Вылет „Барселоны“ из ЛЧ не делает сезон „Реала“ лучше»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:08
Общество
Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии
Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 00:56
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Гаджеты
Louis Vuitton представил сумки с гибкими экранами
Речь идёт о сумках с гибкими AMOLED-экранами с разрешением 1920 х 1440 пикселей. Были представлены модели с одним и двумя дисплеями.
Обновлено в 06:44
Политика
Крымский отдых входит в моду у украинцев
Обновлено в 09:03
Хоккей
Швейцария забросила Италии 9 шайб на чемпионате мира
Сборная Швейцарии разгромила команду Италии со счетом 9:0 в матче группового турнира чемпионата мира-2019.
Обновлено в 08:30