РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30»РБК 13:25

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Смирнов ранее разместил в своем блоге видеозапись интервью, в котором он утверждает, что России "как государству русскому, осталось лет 30", после чего азиатскую часть страны якобы будут населять китайцы, а в ее европейской части будут жить мусульмане.

с чего всё началось

Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают. «Нам вообще как государству русскому осталось лет тридцать», — сказал Смирнов.

РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30»

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