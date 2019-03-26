Религия
РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30»РБК 13:25
Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают. «Нам вообще как государству русскому осталось лет тридцать», — сказал Смирнов.
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с чего всё началось
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Смирнов ранее разместил в своем блоге видеозапись интервью, в котором он утверждает, что России "как государству русскому, осталось лет 30", после чего азиатскую часть страны якобы будут населять китайцы, а в ее европейской части будут жить мусульмане.РИА Новости11:32
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