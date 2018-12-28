Политика
Русская православная церковь(РПЦ) приняла решение объединить свои приходы в Западной Европе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на патриаршую пресс-службу. Как отмечается, из них будет образован патриарший экзархат.
Газета.Ru13:51
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